Росія з Криму направила бойові кораблі з ракетами до Сирії

Росія направила до берегів Сирії два фрегата Чорноморського флоту "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.

Кораблі вийшла з порту окупованого Росією Севастополя. Станом на 9 ранку 28 лютого кораблі пройшлитурецькі протоки Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря, передає "Інтерфакс".

"Фрегат "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", оснащені високоточною зброєю ракетним комплексом" Калібр-НК ", здійснюють плановий перехід з Севастополя в далеку морську зону, де увійдуть до складу сил постійної угруповання Військово-Морського Флоту в Середземному морі", – розповів офіційний представник ЧФ Олексій Рульов.

Фрегат "Адмірал Макаров"

Він додав, що в ході переходу екіпажі кораблів провели навчання на полігонах бойової підготовки флоту в Чорному морі.

"Третій фрегат ЧФ даної серії – " Адмірал Ессен ", виконує завдання в Середземному морі з грудня 2019 року", – зауважив Рульов.

Відзначається, що фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" раніше неодноразово брали бойове участь біля берегів Сирії.

Росія направила кораблі до Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.

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