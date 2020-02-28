Головна Новини
28 лютого • оновлено в 10:00
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Росія з Криму направила бойові кораблі з ракетами до Сирії

4.6т
Читати матеріал російською

Росія направила до берегів Сирії два фрегата Чорноморського флоту "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.

Кораблі вийшла з порту окупованого Росією Севастополя. Станом на 9 ранку 28 лютого кораблі пройшлитурецькі протоки Босфор і Дарданелли в напрямку Середземного моря, передає "Інтерфакс".

"Фрегат "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович", оснащені високоточною зброєю ракетним комплексом" Калібр-НК ", здійснюють плановий перехід з Севастополя в далеку морську зону, де увійдуть до складу сил постійної угруповання Військово-Морського Флоту в Середземному морі", – розповів офіційний представник ЧФ Олексій Рульов.

Фрегат "Адмірал Макаров"

Фрегат "Адмірал Макаров"

Він додав, що в ході переходу екіпажі кораблів провели навчання на полігонах бойової підготовки флоту в Чорному морі.

"Третій фрегат ЧФ даної серії – " Адмірал Ессен ", виконує завдання в Середземному морі з грудня 2019 року", – зауважив Рульов.

Відзначається, що фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" раніше неодноразово брали бойове участь біля берегів Сирії.

Росія направила кораблі до Сирії

Росія направила кораблі до Сирії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Тимур Григоренко
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
18
13
Смішно
18
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
какламоны, у вас есть такие корабли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
"Корабли вышла из порта".... Чуркобесы Обоssoвские, ахахаха!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Mega Death
Mega Death
Зачем эта показуха, когда можно из Каспийского моря, как в прошлый раз, Калибрами бармалеев погонять))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 3 ответов | показать все
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Mega Death, Каспийское море никто не отменял... одно другому не мешает...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Артеллерист Моня, 46!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги