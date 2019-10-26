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26 жовтня • оновлено в 20:16
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Росія висунула США лицемірні вимоги по Сирії

1.2т Читати матеріал російською

Росія закликала США "утриматися від підриву суверенітету Сирії".

Про це було сказано в ході телефонної розмови глави МЗС РФ Сергія Лаврова з держсекретарем Штатів Майком Помпео, передає пресслужба російського відомства.

"З російського боку акцентувалася необхідність утримуватися від кроків, які підривають суверенітет і територіальну цілісність цієї країни [Сирії]", - сказано в заяві.

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Відзначається, що сторони також обговорювали і інші питання відносин між Москвою і Вашингтоном.

Прапори РФ і США

Прапори РФ і США

фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Росія провела переговори з Туреччиною, за результатами яких сторони заявили про прийняття знакових рішень щодо конфлікту в Сирії, куди раніше Анкара стягнула війська і оголосила про початок нової військової операції.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині повним знищенням економіки, якщо та зробить будь-які "позарамкові" дії.

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Теми
Холодна війна між Заходом і Росією Конфлікт в Сирії
Особи
Майк Помпео Сергій Лавров
Місце
Росія
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hunt andres
hunt andres
Амерам не стоит туда возвращаться. Ибо пиззить их будут все.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Обоз, а вы уверены в том, что правильно понимаете смысл слова "лицемерие"?
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