Росія – союзник? Військові США здивували несподіваною заявою: опитування

Згідно з опитуваннями, 46% американських військовослужбовців і членів їх сімей вважають Росію союзником США.

Про це повідомляє "Голос Америки". Автори опитування припускають, що позитивні погляди на РФ можуть бути "обумовлені республіканцями, які відреагували на позитивні відгуки президента Трампа про Росію".

"Російські спроби послабити Захід за допомогою нескінченної інформаційної кампанії, можливо, почали приносити плоди. Під ударом опинилися американські військовослужбовці. Хоча більшість американців як і раніше вважають Москву одним з головних супротивників США, результати нового соцопитування дають підстави припустити, що ця точка зору почала змінюватися , особливо серед американських військовослужбовців і членів їх сімей", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за підсумками другого щорічного дослідження, 46% військовослужбовців та членів їх сімей сказали, що розглядають Росію як союзника. При цьому в цілому серед жителів США такої точки зору дотримуються лише 28%.

Представники оборонних відомств і спецслужб розповіли, що Росія намагається впливати на американських військових за допомогою витонченої кампанії впливу, яка почалася як мінімум в 2017 році. Метою була спроба вплинути на результат проміжних виборів в листопаді 2018 року.

Мета РФ, говорять співрозмовники, полягала не стільки в спробі змінити результати голосування, скільки дезінформувати американських військових з тією метою, щоб вони більш прихильно дивилися на Росію і на її дії в майбутньому.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що сенатори США надалі продовжать підтримувати Україну в протистоянні гібридним загрозам з боку РФ.

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