Росія привезе нових шпигунів: екс-співробітник СБУ вказав на загрозу Великобританії

Висилка дипломатів РФ з Британії не вирішила проблеми російського агентурного впливу. Грошові ресурси Кремля дозволяють йому відновити розвідувальну мережу в Англії.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив екс-співробітник СБУ Іван Ступак. Він підкреслив, що всі вислані росіяни не боялися шпигувати, прикриваючись дипломатичним імунітетом.

"У них не було ніякої небезпеки потрапити до в'язниці. Їх вишлють з країни – і все. Але ж на їх місце приїдуть нові співробітники", – пояснив Ступак.

За його словами, в наступному році справа Скрипалів почне потроху стихати. Тоді знадобиться плавне відновлення дипломатичних відносин і Росія, навіть не змінюючи легенди прикриття, заведе в Великобританію своїх нових розвідників.

Ілюстрація

Історія скандалу:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія - Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених - Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена - Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся