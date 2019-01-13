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Росія привезе нових шпигунів: екс-співробітник СБУ вказав на загрозу Великобританії

3.1тЧитати матеріал російською

Висилка дипломатів РФ з Британії не вирішила проблеми російського агентурного впливу. Грошові ресурси Кремля дозволяють йому відновити розвідувальну мережу в Англії.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив екс-співробітник СБУ Іван Ступак. Він підкреслив, що всі вислані росіяни не боялися шпигувати, прикриваючись дипломатичним імунітетом.

"У них не було ніякої небезпеки потрапити до в'язниці. Їх вишлють з країни – і все. Але ж на їх місце приїдуть нові співробітники", – пояснив Ступак.

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За його словами, в наступному році справа Скрипалів почне потроху стихати. Тоді знадобиться плавне відновлення дипломатичних відносин і Росія, навіть не змінюючи легенди прикриття, заведе в Великобританію своїх нових розвідників.

Ілюстрація

Ілюстрація

Історія скандалу:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія - Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених - Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена - Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVОтруєння Скрипаля
Особа
Іван Ступак
Місце
Великобританія
Теги
РосіяконфліктвійнаФСБ
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
ух и уиный экс,аж страшко..
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Проходил мимо
Проходил мимо
"экс-сотрудник СБУ Иван Ступак" первая буква в его фамилии явно лишняя)
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Если в СБУ все такие,то понятно,почему стpана в гавне.
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