Росія повертається в ПАРЄ? У Європі пішли на кардинальний крок

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій і посприяти поверненню Росії.

Про це повідомив у Facebook глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв. За його словами, відповідний документ отримав підтримку у понеділок, 3 червня.

"Регламентний комітет ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ. Голосування 24 червня на сесії Асамблеї. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни", – написав він.

ПАРЄ korrespondent.net

Ар'єв підкреслив, що можливість застосовувати санкції залишиться в урізаному вигляді.

"Ми були проти, але багато хто з тих, хто голосували за резолюцію, говорили, що може росіяни приймуть запропонований компроміс, тому що "треба їх нарешті почати критикувати в обличчя, адже вони не змінюються". Наївна позиція, м'яко кажучи", – зазначив він .

За словами Ар'єва, українська сторона протягом наступних трьох тижнів буде працювати над тим, щоб переконати ПАРЄ не приймати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

Відзначимо, 9 квітня 2019 року в ПАРЄ відмовилися змінити процедуру застосування санкцій, що дозволило б Росії повернутися до її складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

РФ в червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ після накладення на її делегацію санкцій у ПАРЄ у відповідь на окупацію Криму і агресію проти України. З тих пір Росія не заявляла своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Раніше Росія заявляла, що може самостійно покинути Рада Європи через скандальну резолюцію ПАРЄ, ухвалену 10 квітня.

Ар'єв заявляв, що не дивлячись на те, що Росію поки що не повернули в асамблею, ризик цього занадто великий і 17 травня в Гельсінкі більшість міністрів закордонних справ членів Ради Європи дали відповідний сигнал ПАРЄ.

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