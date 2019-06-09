Україна програла: Росія готується до зняття санкцій Ради Європи

Україна програла на одному з санкційних фронтів. Росія, найімовірніше, повертається в Парламентську Асамблею Ради Європи. І це може стати небезпечним прецедентом для Києва.

Чим це загрожує в перспективі — розбирався OBOZREVATEL.

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Росія до кінця червня може повернутися в Раду Європи. Справа в тому, що країни-члени організації планують проголосувати за часткове скасування санкцій проти Москви через анексію Криму та розпалювання війни на Донбасі;

Росіяни два роки не платять внески до бюджету ПАРЄ. Борг становить 60 мільйонів. Це, як показала практика, значна сума для європейців;

До того ж останні роки проросійські лобісти всіляко тиснули і впливали на депутатів. Зараз до скасування обмежень залишився всього один крок;

Це небезпечний прецедент для України. Незважаючи на те, що ПАРЄ є лише майданчиком для європейського діалогу і рекомендацій, з цього може початися глобальний перегляд санкцій за агресію Росії. Принаймні на рівні Європейського Союзу.

Москва перемогла?

Чутки про можливе повернення делегації з РФ ширилися майже рік. Але Регламентний комітет вже зробив конкретний крок. Так, 4 червня був опублікований проект резолюції, згідно з якою Росії нададуть місце для участі в червневій сесії.

"Комітет пропонує відступити від регламенту ПАРЄ, щоб мати можливість запросити представників парламентів країн-членів, які не представлені делегацією в Асамблеї — Боснію і Герцеговину та Російську Федерацію", — йдеться на сайті.

Через це усередині організації сформувався консенсус: "Росія повинна повернутися". Процедурні моменти рішення в своєму матеріалі роз'яснює журналіст Віталій Портников.

За його словами, комітет ПАРЄ пропонує доповнити регламент організації пунктом, який забороняє в разі оскарження повноважень національної делегації позбавляти її права голосу, виступів і представництва в асамблеї та її органах.

Рада Європи

Замість цього передбачається вводити санкції проти окремих депутатів — що, звичайно, може стати причиною нових конфліктів між ПАРЄ і Росією. Однак поки що — якщо Асамблея схвалить пропозиції регламентного комітету — російська делегація зможе (якщо захоче, звичайно) повернутися до роботи в асамблеї.

"Повернутися як переможець. Тому що ніякі вимоги не виконані, Крим анексований, війна на Донбасі триває — а санкції проти Росії фактично скасовуються", — зазначає журналіст. Фінальне ж голосування відбудеться 24 червня.

У цьому випадку буде створено ризикований прецедент. Сама собою ПАРЄ не є глобальним гравцем у європейській і міжнародній політиці. Організація об'єднує парламентаріїв, дає можливість висловлювати позиції, ухвалювати резолюції й оформляти рекомендації.

Питання полягає в іншому. Перемога Росії може стати початком краху санкційної політики і в інших організаціях. Насамперед на рівні ЄС.

Рада Європи

"Ми були проти, але багато хто з тих, хто голосували за резолюцію, говорили, що, може, росіяни приймуть запропонований компроміс, тому що "треба їх нарешті почати критикувати в обличчя, адже вони не змінюються". Наївна позиція, м'яко кажучи. Відверто проросійські аргументували необхідністю "зберегти доступ 140 мільйонів росіян до Європейського суду з прав людини". Мене цей аргумент обурив, бо за цей доступ українці платять і свободою, і життям", — прокоментував рішення віце-президент організації, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Володимир Ар'єв.

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За словами експерта Інституту демократії і соціального прогресу Богдана Ференса, для європейських депутатів важливі цінності, зокрема й ті, які сповідує Україна. Але вони також орієнтуються на матеріальну, практичну складову.

"Це може означати, що на одних і тих же меседжах неможливо утримати ситуацію. До того ж не пропонуючи чогось свіжого європейським колегам. Стратегія України бити на емоційну складову працювала на початку, після Майдану. Зараз такі ж підхід і меседжі більше стомлюють європейців, ніж допомагають. Потрібно шукати альтернативу і працювати точково, якісно лобіювати наші інтереси", — пояснив OBOZREVATEL Ференс.

Чому РФ виключили

У 2014 році Асамблея ввела санкції проти Москви і позбавила права голосу делегацію через анексію українського Криму й агресію на Донбасі. Тоді скандал тільки почав розростатися. Обмеження не передбачали виключення РФ зі складу ПАРЄ, але в Кремлі вирішили застосувати контрзаходи.

Так, із 2017 року російська делегація покинула поля Асамблеї, а потім припинила сплачувати членські внески. Саме цей фінансовий фактор і є однією з основних причин повернення РФ до столу європейських парламентаріїв.

Справа в тому, що частка Росії в річному бюджеті РЄ становив приблизно 30 млн євро, або 11% від загального бюджету. Станом на 2019 рік борг РФ — майже 60 млн євро. Це достатньо великі гроші, відсутність яких негативно позначається на загальному становищі організації.

Рада Європи

Серйозно працюють і російські лобісти. Просування РФ в організації йде на рівні як рядових депутатів, так і вищого керівництва. Наприклад, неодноразово Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд попадався на підіграванні РФ.

У жовтні 2018 року фракції й уряди країн-членів отримали з секретаріату Ради Європи "секретний документ", підготовлений на прохання Ягланда. Цим листом лобісти Росії намагалися донести до членів ПАРЄ, що механізм санкцій повинен бути скасований, оскільки "суперечить духу" статуту РЄ.

Мовляв, обмеження накладаються без консультацій із країнами-членами, "порушують баланс влади" в Раді Європи.

Зважаючи на це, кампанія на повернення делегації з Москви практично спрацювала. У разі позитивного голосування 24 червня Україна отримає серйозний дипломатичний дзвіночок зі Страсбурга.

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