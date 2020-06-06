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7 червня • оновлено в 00:41
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Росія пообіцяла дзеркальну відповідь на висилку своїх дипломатів із Чехії

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Москва має намір відповісти на висилку російських дипломатів із Чехії дзеркальними заходами.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це заявила офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, наголосивши, що рішення Праги є "недружнім і непристойним" вчинком.

"Це будуть не тільки відповідні дзеркальні або симетричні заходи, це буде все враховано в вибудовуванні курсу щодо цієї держави", – сказала вона.

Захарова заявила про дзеркальну відповідь Чехії на висилку дипломатів

Захарова заявила про дзеркальну відповідь Чехії на висилку дипломатів

РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня двох співробітників посольства Росії в Чехії оголосили персонами нон грата. Дипломатів видворили з країни.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Марія Захарова
Місце
Росія Москва
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