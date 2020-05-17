Головна Новини
17 травня • оновлено в 12:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Росія побила черговий антирекорд COVID-19: заражені майже 300 тисяч

10.6т
Читати матеріал російською

Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на COVID-19 серед країн світу. Коронавірусом заражені майже 300 тисяч осіб.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Станом на ранок 17 травня в РФ інфікувалися 281 752 особи, у 9 200 з них діагноз підтвердився за останню добу. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Коронавірус в Росії

Коронавірус в Росії

Найбільше нових випадків у Москві (+3855), Підмосков'ї (+907), Петербурзі (+451), Нижньогородській (+281) і Свердловській (+160) областях.

Від коронавірусу помер 2 631 пацієнт, 94 – за останню добу. Вилікувати вдалося 67 373 особи.

Росія побила черговий антирекорд COVID-19: заражені майже 300 тисяч

Незважаючи на постійне зростання кількості інфікованих, крива заражених падає.

Росія побила черговий антирекорд COVID-19: заражені майже 300 тисяч

Яндекс

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії за минулу добу від COVID-19 померли 153 людини, що є найменшим показником із початку карантину.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
3
Смішно
10
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги