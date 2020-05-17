Росія побила черговий антирекорд COVID-19: заражені майже 300 тисяч

Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на COVID-19 серед країн світу. Коронавірусом заражені майже 300 тисяч осіб.

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Станом на ранок 17 травня в РФ інфікувалися 281 752 особи, у 9 200 з них діагноз підтвердився за останню добу. Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers.

Коронавірус в Росії

Найбільше нових випадків у Москві (+3855), Підмосков'ї (+907), Петербурзі (+451), Нижньогородській (+281) і Свердловській (+160) областях.

Від коронавірусу помер 2 631 пацієнт, 94 – за останню добу. Вилікувати вдалося 67 373 особи.

Незважаючи на постійне зростання кількості інфікованих, крива заражених падає.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, в Італії за минулу добу від COVID-19 померли 153 людини, що є найменшим показником із початку карантину.

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