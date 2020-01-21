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21 січня • оновлено в 11:36
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Росія підняла в небо над Кримом військові вертольоти: у чому справа

1.1т
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Росія провела в небі над анексованим Кримом військові навчання за участю екіпажу більше 10 вертольотів.

Як повідомляє відділ інформаційного забезпечення Чорноморського флоту Росії, були задіяні повітряні судна армійської авіації Південного військового округу Міноборони Росії.

Там вони нібито вчилися "прикривати стратегічні об'єкти", які розташовані на півострові.

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Росія підняла в небо над Кримом військові вертольоти

Росія підняла в небо над Кримом військові вертольоти

Ілюстрація

"Також вертолітники відпрацювали супровід і вогневу підтримку транспортних вертольотів, що виконують умовне десантування підрозділів. Всього в тренуванні задіяли понад десять вертольотів", – розповіли окупанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня поточного року президент РФ Володимир Путін їздив до окупованого Крим, щоб поспостерігати за ходом навчань Північного і Чорноморського флотів у Чорному морі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Ку Алексей
Ку Алексей
чем мощно ответит Украина?
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Дякую, шо Крым-Россия!
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Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
С удовольствием наблюдал наши учения во время поездок по Крыму. Это гарантия безопасности крымчан.
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