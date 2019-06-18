Росія перехопила літак США: момент "зіткнення" потрапив на відео

У мережі опублікували відео перехоплення російськими винищувачами Су-27 стратегічних бомбардувальників ВПС США близько кордонів Росії.

На відео показано, як американські літаки наближалися до держкордону РФ з боку Чорного і Балтійського морів.

Нагадаємо, що перехоплення сталося 17 червня біля російських кордонів. Відзначається, що бомбардувальники не порушували кордонів, а російські літаки виконали перехоплення відповідно до міжнародних правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня російська авіація відзвітувала, що її винищувач Су-27 "піднімався для перехоплення двох літаків ВПС США і Швеції быля російського кордону".

Раніше сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 в районі Аляски.

Відзначимо, що перші хвалені російські винищувачі Су-57 може отримати 8-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії (севастопольський аеродром Бельбек, анексуваний Крим).

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!