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Росія перехопила літак США: момент "зіткнення" потрапив на відео

3.4тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували відео перехоплення російськими винищувачами Су-27 стратегічних бомбардувальників ВПС США близько кордонів Росії.

На відео показано, як американські літаки наближалися до держкордону РФ з боку Чорного і Балтійського морів.

Нагадаємо, що перехоплення сталося 17 червня біля російських кордонів. Відзначається, що бомбардувальники не порушували кордонів, а російські літаки виконали перехоплення відповідно до міжнародних правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня російська авіація відзвітувала, що її винищувач Су-27 "піднімався для перехоплення двох літаків ВПС США і Швеції быля російського кордону".

Раніше сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 в районі Аляски.

Відзначимо, що перші хвалені російські винищувачі Су-57 може отримати 8-й винищувальний авіаційний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії (севастопольський аеродром Бельбек, анексуваний Крим).

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літакРосія
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
У российских лётчиков жизнь лучше в воздухе, а у американцев - на земле. Кому что важнее в жизни, тот тем и гордится.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Миллионы украинцев едут на заработки в другие страны, поднимают их ВВП. Кому что важнее в жизни....
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"приближались к госгранице РФ со стороны Черного и Балтийского морей."© между Черным и Балтийским морями больше тысячи километров. "обоз", учите географию.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Странно что амеры не вопили снова об "опасном перехвате". Такое ощущение что не военный летчик за штурвалом, а баба которую на трассе обогнали без поворотника)
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