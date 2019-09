"Росія не пускає": антипутінські сенатори США оголосили про візит підтримки в Україну

Американський сенатор Кріс Мерфі, якого недавно не пустили в Росію, заявив, що відвідає Україну вже на цьому тижні, щоб продемонструвати підтримку США новому українському уряду.

"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон і я відвідаємо Україну, Сербію і Косово на цьому тижні, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Белградом і Пріштіною", - написав він у Twitter.

Russia would not let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina . I'm in Berlin today for meetings first.