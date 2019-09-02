Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 01:33
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Росія не пускає": антипутінські сенатори США оголосили про візит підтримки в Україну

307 Читати матеріал російською

Американський сенатор Кріс Мерфі, якого недавно не пустили в Росію, заявив, що відвідає Україну вже на цьому тижні, щоб продемонструвати підтримку США новому українському уряду.

"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон і я відвідаємо Україну, Сербію і Косово на цьому тижні, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Белградом і Пріштіною", - написав він у Twitter.

Новини
"Українська – діалект російської!" Сенатор РФ влаштував суперечку з екснардепом на росТБ

Мерфі і Джонсон

Мерфі і Джонсон

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня стало відомо, що американський сенатор від Республіканської партії Кріс Мерфі не зміг отримати візу для в'їзду в Росію.

Раніше сенатор Рон Джонсон зі штату Вісконсін отримав відмову Москви в запиті на в'їзну візу в складі делегації Конгресу США. При цьому прес-служба російської дипмісії заявила, що американський сенатор нібито не звертався в посольство РФ у Вашингтоні і не інформував про намір завітати Росію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
США
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Федор
Федоров Федор
Пусть ещё Маккейна выкапают и привезут его "мощи" с собой. Тот тоже "поддерживал" Украину .
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...