"Росія не пускає": антипутінські сенатори США оголосили про візит підтримки в Україну

Американський сенатор Кріс Мерфі, якого недавно не пустили в Росію, заявив, що відвідає Україну вже на цьому тижні, щоб продемонструвати підтримку США новому українському уряду.

"Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон і я відвідаємо Україну, Сербію і Косово на цьому тижні, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Белградом і Пріштіною", - написав він у Twitter.

Мерфі і Джонсон

Russia would not let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina . I'm in Berlin today for meetings first. - Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня стало відомо, що американський сенатор від Республіканської партії Кріс Мерфі не зміг отримати візу для в'їзду в Росію.

Раніше сенатор Рон Джонсон зі штату Вісконсін отримав відмову Москви в запиті на в'їзну візу в складі делегації Конгресу США. При цьому прес-служба російської дипмісії заявила, що американський сенатор нібито не звертався в посольство РФ у Вашингтоні і не інформував про намір завітати Росію.

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