Росія і Туреччина домовляться? Міжнародник прояснив позицію США щодо Сирії

Безпосереднє втручання США і НАТО в конфлікт між Туреччиною та Сирією, яку підтримує Росія, наразі малоймовірне.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілля Куса, коментуючи чергове загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб. Він припустив, що в результаті Росія і Туреччина можуть домовитися.

На його думку, США активізує дипломатичну роботу з Туреччиною, щоб "перетягнути" Анкару на свій бік – але не більше.

Зокрема, Куса нагадав про обіцянки президента США Дональда Трампа "не лізти в нескінченні близькосхідні війни".

"Не думаю, що дійде до практичних кроків. По-перше, тому що вибори (президента США. – Ред.), і Трампу це зараз не потрібно. По-друге, вони не хочуть лізти в Сирію, звідки нещодавно вивели більшість військ. По-третє, у них там немає особливих стратегічних інтересів.... Трамп чітко заявив про свою мету в Сирії: "We need oil" ("Нам потрібна нафта". – Ред.). Ідліб сюди не входить", – пояснив він.

Наразі Ідліб – єдиний регіон Сирії, який перебуває під контролем опозиції aljazeera.com

Що стосується НАТО, то міжнародник розцінив прохання президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана про допомогу як "символічну".

"Всі знали, що Альянс не буде втручатися. На це потрібна згода як мінімум всіх 29 країн, а це дуже складно, оскільки далеко не у всіх з них є ентузіазм і гарні відносини з Туреччиною – наприклад, у Греції та Кіпру – щоб санкціонувати якусь операцію або підтримку турецьких військ в сирійському Ідлібі", – зазначив Куса.

При цьому експерт наголосив, що чинна ескалація стане серйозним випробуванням "на міцність" відносин Росії і Туреччини.

"Це своєрідний тест, фінальний іспит на стійкість, ефективність турецько-російського альянсу, який сама Росія ініціювала і вибудовувала після історії зі збитим російським літаком в 2015 році.... Якщо вони (Туреччина і Росія. – Ред.) не домовляться і будуть надалі так "гибридно" воювати – тобто, нічого не змінилося", – пояснив він.

"Я зараз роблю ставку на те, що Росія і Туреччина домовляться. А ось якими будуть умови – поки це інтрига", – резюмував Куса.

Конфлікт в Сирії (кадр з відео) BBC News / YouTube

Для довідки:

Війна в Сирії триває з 2011 року. Росія активно виступає на стороні режиму президента Башара Асада, Туреччина ж підтримує сирійську опозицію. Зараз Ідліб залишається єдиним регіоном Сирії, який перебуває під контролем антиасадівських сил. Восени 2019 року президенти Туреччини і Росії Реджеп Тайіп Ердоган і Володимир Путін підписали меморандум про стабілізацію обстановки в Ідлібі і створення демілітаризованої зони.

OBOZREVATEL нагадує, що чергова ескалація конфлікту сталася в ніч на 28 лютого. В результаті авіаційного удару, завданого урядовими силами Сирії по Ідлібу, загинули 33 турецьких військових і більше 10 мирних мешканців. Анкара завдала удари у відповідь і скликала екстрене засідання НАТО.

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