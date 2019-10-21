Росія хоче вплинути на вибори в США: Цукерберг зробив заяву

Росія, Іран і Китай збираються втрутитися у вибори президента США в 2020 році.

Таку заяву зробив засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю NBC.

За його словами, ці країни "використовують все більш витончені тактики для втручання у вибори".

При цьому Цукерберг заявив, що Facebook зможе захистити державу і раніше компанія нібито запобігла спробам втручання на вибори в Німеччині, Франції, Бразилії, Індії та інших країнах.

Марк Цукерберг

Як писав OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ оприлюднили скандальну заяву президента США Дональда Трампа, який зізнався, що його не турбує можливе втручання РФ у президентські вибори, оскільки Сполучені Штати "робили те ж саме в інших країнах".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!