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22 жовтня • оновлено в 01:07
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Росія хоче вплинути на вибори в США: Цукерберг зробив заяву

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Росія, Іран і Китай збираються втрутитися у вибори президента США в 2020 році.

Таку заяву зробив засновник Facebook Марк Цукерберг в інтерв'ю NBC.

За його словами, ці країни "використовують все більш витончені тактики для втручання у вибори".

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При цьому Цукерберг заявив, що Facebook зможе захистити державу і раніше компанія нібито запобігла спробам втручання на вибори в Німеччині, Франції, Бразилії, Індії та інших країнах.

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Як писав OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ оприлюднили скандальну заяву президента США Дональда Трампа, який зізнався, що його не турбує можливе втручання РФ у президентські вибори, оскільки Сполучені Штати "робили те ж саме в інших країнах".

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Теми
Facebook Вибори в США
Особа
Марк Цукерберг
Місце
США
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