Чим інтеграція Росії та Білорусі загрожує Україні: названі ризики

Наразі в пріоритетах Кремля – створення союзної держави Росії та Білорусі. Як тільки це питання вирішиться, Україна перетвориться на "мету №1" глави РФ Володимира Путіна.

Таку думку озвучив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі ObozTV. Він не виключив можливість військового захоплення Білорусі. Однак, за його словами, поки що Путін намагається "умовити" Олександра Лукашенка добровільно погодитися на об'єднання держав.

"Питання це зараз обговорюється мало не щодня. Позиція Москви відома, вона публічно озвучена: форсування створення союзної держави, точніше, її структур. І найголовніше – запровадження посади президента союзної держави, який обирається громадянами обох країн. Очевидно, мається на увазі, що на чолі цієї союзної держави стане Володимир Путін, таким чином пролонгувавши свій термін перебування на посаді першої особи", – розповів Фейгін.

"Можуть обговорюватися і варіанти, як силоміць змусити президента Білорусі схилитися до цього. Він же опирається.... Військовий варіант не виключається, за певної ескалації. Не будемо забувати, що в Білорусі розташовані російські військові бази, зовнішні кордони контролюються російсько-білоруськими частинами", – додав він.

Правозахисник припустив, що захопити Білорусь не завдасть особливих труднощів РФ.

"Але я думаю, вони ще не вичерпали весь резерв переговорів із Лукашенком. Напевно, ще розраховують умовити його погодитися добровільно", – зазначив він.

Фейгін наголосив, що після вирішення питання з Білоруссю, Україна вийде для Путіна на перший план.

"Все ж таки, поки є незалежна Білорусь, Україна залишається другим ласим шматком, який Путін намагається проковтнути. Але як тільки з Білоруссю буде покінчено – нічого іншого не залишиться, крім України", – резюмував експерт.

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Як писав OBOZREVATEL, договір про створення Союзної держави був підписаний екс-президентом Росії Борисом Єльциним і президентом Білорусі Олександром Лукашенком в грудні 1999 року в Москві.

Згідно із цією угодою, Росія та Білорусь створюють "наддержавну структуру з поетапною організацією єдиного політичного, економічного, військового, митного, валютного, юридичного, гуманітарного і культурного простору".

Настільки тісний спільний розвиток призвів до того, що наприкінці 2018 року в Росії всерйоз заговорили про об'єднання двох держав в Союзну. Однією з причин такого рішення експерти називають бажання Володимира Путіна залишитися на посаді глави держави – його президентський термін в Росії закінчується в 2024 році.

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