Російським військовим у Сирії влаштували "засідку": рвонуло знатно

У провінції Дарьа (Сирія) на шляху проходження патруля військової поліції Збройних Сил Росії бойовики підірвали саморобну бомбу.

Про це повідомив на брифінгу керівник російського Центру по примиренню ворогуючих сторін (ЦПВС) у САР генерал-майор Олексій Бакін, передає "Інтерфакс".

Відзначається, що в результаті вибуху люди не постраждали, військова техніка також не була пошкоджена. За словами Бакіна, після цього охорону російських військовослужбовців істотно посилили.

Бойовики в Сирії news.ru

У Росії запевнили, що вибух був "диверсійно-терористичним актом", здійсненим, за попередніми даними, сирійськими терористами для загострення ситуації в регіоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сили Башара Асада і його російських союзників завдали авіаударів по населених пунктах на північному заході Сирії. В результаті бомбардувань загинули шість мирних жителів і ще 39 осіб отримали поранення.

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