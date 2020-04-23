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23 квітня • оновлено в 21:11
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Російський вчений звинуватив Китай в експериментах над коронавірусом

9.5т
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Російський вчений Петро Чумаков звинуватив Китай у тому, що там уже більше 10 років проводять "божевільні експерименти" з коронавірусом. Нібито це могло стати причиною пандемії COVID-19.

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Як повідомляє DailyMail, Петро Чумаков, який є головним науковим співробітником московського Інституту молекулярної біології ім. Енгельгардта, заявив, що вчені з Уханя вже більше 10 років працюють над створенням нових варіацій коронавірусу. Він припускає, що так був створений і COVID-19.

"Вони робили абсолютно божевільні, на мій погляд, речі: наприклад, вставки в геном, які надавали вірусу здатність заражати клітини людини", – розповів російський вчений.

При цьому, він допускає, що китайські вчені могли просто вивчати патогенність вірусу або працювати над вакциною проти ВІЛ, а не створювати біологічну зброю. Проте, він заявив, що є ймовірність того, що їх дії курували, направляючи в інше, більш небезпечне, русло.

Петро Чумаков

Петро Чумаков

gmpnews.ru

Чумаков також додав, що поки рано когось звинувачувати, але необхідно провести розслідування, яке зможе довести або спростувати цю версію. До слова, він навіть вважає, що серед винних можуть виявитися американські консультанти.

"Цікаво, що китайці й американці, які працюють із вірусом, публікували всі свої роботи в науковій пресі. Тому я дивуюся, чому така інформація приходить до людей так повільно", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, між Китаєм і Німеччиною спалахнула дипломатична війна. Редактор одного німецького медіа зажадав від Пекіна компенсації за збиток від коронавірусу, що викликало обурення у китайських дипломатів.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
Тег
вірус
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Уже многим людям в мире стало ясно, что именно США для достижения своих политических целей использовали и используют самые грязные и подлые методы. В их числе, помимо "цветных революций", блокад и откровенных интервенций, имеется также КЛИМАТИЧЕСКОЕ и БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ оружие. В последнем случае, это создание новых штаммов смертоносных вирусов и их распространение на территории неугодных для них стран. На практике, опасные игры с искусственно выведенными смертоносными вирусами привели к ужасной ПАНДЕМИИ, истинными инициаторами которой явились преступные политические "стратеги" из Вашингтона.
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