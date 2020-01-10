Російський танкер протаранив судно з людьми в Чорному морі: перші подробиці

У п'ятницю, 10 січня, в Чорному морі танкер Glard-2 під прапором Росії зіткнувся з риболовецьким судном.

Зіткнення відбулося неподалік від берегів Туреччини, передає телеканал Haberturk.

"Аварія трапилася за 20-25 км від берега поблизу входу до протоки Босфор. Човен затонув. З шести осіб, що перебували на його борту, трьох врятували, інші поки вважаються зниклими безвісти", – йдеться в повідомленні.

Наразі причини НП встановлюються. Протока Босфор тимчасово закрита для проходу суден через туман.

Танкер Haberturk

Місце аварії Haberturk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під час виконання ремонтних робіт загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов".

Раніше в РФ, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один із найбільших у світі плавучих доків, у якому ремонтували крейсер "Адмірал Кузнєцов".

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