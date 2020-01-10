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10 січня • оновлено в 10:33
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Російський танкер протаранив судно з людьми в Чорному морі: перші подробиці

3.7т
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У п'ятницю, 10 січня, в Чорному морі танкер Glard-2 під прапором Росії зіткнувся з риболовецьким судном.

Зіткнення відбулося неподалік від берегів Туреччини, передає телеканал Haberturk.

"Аварія трапилася за 20-25 км від берега поблизу входу до протоки Босфор. Човен затонув. З шести осіб, що перебували на його борту, трьох врятували, інші поки вважаються зниклими безвісти", – йдеться в повідомленні.

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Наразі причини НП встановлюються. Протока Босфор тимчасово закрита для проходу суден через туман.

Танкер

Танкер

Haberturk

Місце аварії

Місце аварії

Haberturk

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії під час виконання ремонтних робіт загорівся крейсер "Адмірал Кузнєцов".

Раніше в РФ, на 82-му судноремонтному заводі в Мурманську, затонув один із найбільших у світі плавучих доків, у якому ремонтували крейсер "Адмірал Кузнєцов".

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Автор
Тимур Григоренко
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Lux Alex
Lux Alex
Истинное название статьи: "Пяные мокш..не потопили турецких рыбаков".
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фил филька
фил филька
Lux Alex, как мало идиотам нужно для счастья)
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