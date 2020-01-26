Російські дипломати, які були оголошені персонами нон-грата, покинули територію Болгарії.

Про це "Інтерфаксу" повідомили в посольстві РФ в Софії. Один з дипломатів, за версією слідчих, з 2017 року займався збором даних про вибори в Болгарії. Другий з 2018 року збирав інформацію, пов'язану з енергетикою.

Нагадаємо, що 24 січня болгарська влада прийняли рішення про видворення з країни дипломата посольства і співробітника торгового представництва Російської Федерації в Болгарії.

Російських шпигунів видворили з Болгарії censor.net.ua

За повідомленнями місцевих ЗМІ, прокуратура Болгарії виявила двох дипломатів з РФ, що займалися, за даними Софії, шпигунством. При цьому болгарські судові влади пояснили, що в обох є дипломатична недоторканність, і тому пред'явити їм звинувачення не можна.

У Москві розцінили видворення двох росіян з Софії як недружній провокаційний крок болгарської влади і попередили про заходи у відповідь.

Як писав OBOZREVATEL, 23 січня, Генеральна прокуратура Болгарії повідомила, що в замаху на вбивство в 2015 році власника збройового заводу "Дунаріт" Омеляна Гебрєва і двох інших осіб звинувачуються троє громадян Росії. Ймовірно, для злочину використовувалася отрута "Новачок".

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