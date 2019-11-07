"Фейк!" Українці яскраво висміяли пропагандистів Кремля на форумі у Раді Європи. Фото і відео

У середу, 6 листопада, під час Міжнародного форуму за демократію, що проводився у Раді Європи у Страсбурзі (Франція), пропагандистський канал Russia Today піддали публічній критиці.

Це трапилося після виступу заступниці головного редактора RT Анни Бєлкіної. Як повідомила журналістка Алла Хоцянівська на своїй сторінці Facebook, Russia Today запросили виступати на панелі, присвяченій поверненню довіри до ЗМІ і протистоянню фейковим новинам (щоб подивитись фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Пропагандистка Бєлкіна спробувала пояснити, чому ЗМІ в усьому світі втрачають довіру громадян, навівши негативні епізоди під час виборів президента у 2016 році, а також початок Brexit.

Карикатура, що висміює сутність російської пропаганди Карикатура / Укрінформ

Зі свого боку продюсерка радіо "Франс культура" Крістін Окрен поцікавилася, чому Бєлкіна не згадала саму Росію, де фейкові новини транслюють федеральні канали.

Після цього в усій залі засідань і на публічному балконі, де перебувало близько тисячі учасників форуму, пролунали масові аплодисменти та вигуки, спрямовані проти RT.

Далі на великому екрані з’явилася карикатура, що висміює сутність російської пропаганди. Роботу створив художник паризького сатиричного видання Charlie Hebdo, який працює на форумі.

Опісля представники української делегації перервали чергову репліку Бєлкіної, піднялися зі своїх місць і почали скандувати: "Світовий форум за демократію – не місце для пропаганди".

Українців масово і гучно підтримували й інші учасники заходу. В організаторів запитали, чому вони запросили навчати стандартів преси європейських журналістів представника російської пропагандистської машини, знаменитої поширенням фейків..

Згодом Українська школа політичних студій оприлюднила відео, на якому журналісти скандують "fake" під час виступу Бєлкіної та тримають плакати з написом "Propaganda is not Journalism" ("Пропаганда не є журналістикою").

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова висміяла обурення російських пропагандистів сюжетом нової частини популярного шутера Call of Duty від американських творців.

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