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18 лютого • оновлено в 12:06
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Російські ЗМІ розігнали цинічний фейк про MH17: їх викрили

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Російські пропагандистські ЗМІ вранці 18 лютого масово поширили провокаційні дані нібито розвідки щодо розслідування катастрофи MH17 на Донбасі.

У них стверджується, що в районі авіакатастрофи начебто не виявили жодного "Бука". Водночас ці дані відразу спростував на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Василь Максимов.

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Катастрофа MH17

Катастрофа MH17

УНН

Що набрехали в Росії

Невідомий раніше нідерландський журналіст і автор фільму про трагедію MH17 на Донбасі Макс Ван дер Верфф показав у мережі документи невідомого походження, в яких зазначено без будь-яких доказів наступне:

"MH17 пролітав поза зоною досяжності з усіх встановлених місць, які використовує Україна й Росія, де були розміщені комплекси "Бук-М1".

Російські ЗМІ безпідставно представили ці записи як висновок розвідки.

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

У чому брехня

Світло на цю всю ситуацію кинув фотокореспондент Максимов. Він також показав, звідки ростуть ноги цього фейку. За його словами, є така колишня "журналістка" каналу RT Яна Єрлашова, яка пішла звідти, щоб зайнятися "незалежною журналістикою". Саме вона разом із Максом Ван дер Верффом і заснувала спільноту, що потім опублікувала фейкові дані.

"Яна давно й серйозно стурбована тим, щоб довести непричетність РФ до загибелі рейсу MH-17 на Донбасі ввечері 17 лютого 2020 року. Вона викладає на власний ресурс (з поштою на Яндексі) якісь скани документів", –– написав він.

І пояснив:

"Документи приблизно ні про що, але мова не про це. Мені (тупому натискачеві на кнопку фотокамери) вистачило приблизно 10 хвилин, щоб розкопати, що за джерело, і звідки вуха ростуть. Новинарів не вистачило, мабуть. Але агресивна військова пропаганда працює саме так".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прозвучала думка про те, що катастрофа рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році врятувала Україну від підготовлюваного масштабного вторгнення військ Росії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
уровень журналистики - украина))) в чем лож то?)) Вам документ предоставили, в отличие от ваших голословных пуков, то что вы называете журналистикой))
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Пети Moщи
Пети Moщи
Все скрины подписаны фейк, а доказательства что это фейк не приведены, кроме обсуждение личности некой журналистки, для тупых poryлeй сойдет.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну и как верить после этого Нидерландам если их "разведка" не смогла обнаружить позиции украинских комплексов "Бук", как раз там, откуда по расчетам "Алмаз-Антей" и был произведен пуск ракеты, тем более, что они сняты спутником?
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4
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