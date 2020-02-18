Російські ЗМІ розігнали цинічний фейк про MH17: їх викрили

Російські пропагандистські ЗМІ вранці 18 лютого масово поширили провокаційні дані нібито розвідки щодо розслідування катастрофи MH17 на Донбасі.

У них стверджується, що в районі авіакатастрофи начебто не виявили жодного "Бука". Водночас ці дані відразу спростував на своїй сторінці у Facebook фотокореспондент Василь Максимов.

Катастрофа MH17 УНН

Що набрехали в Росії

Невідомий раніше нідерландський журналіст і автор фільму про трагедію MH17 на Донбасі Макс Ван дер Верфф показав у мережі документи невідомого походження, в яких зазначено без будь-яких доказів наступне:

"MH17 пролітав поза зоною досяжності з усіх встановлених місць, які використовує Україна й Росія, де були розміщені комплекси "Бук-М1".

Російські ЗМІ безпідставно представили ці записи як висновок розвідки.

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

Фейкові документи нібито розвідки

У чому брехня

Світло на цю всю ситуацію кинув фотокореспондент Максимов. Він також показав, звідки ростуть ноги цього фейку. За його словами, є така колишня "журналістка" каналу RT Яна Єрлашова, яка пішла звідти, щоб зайнятися "незалежною журналістикою". Саме вона разом із Максом Ван дер Верффом і заснувала спільноту, що потім опублікувала фейкові дані.

"Яна давно й серйозно стурбована тим, щоб довести непричетність РФ до загибелі рейсу MH-17 на Донбасі ввечері 17 лютого 2020 року. Вона викладає на власний ресурс (з поштою на Яндексі) якісь скани документів", –– написав він.

І пояснив:

"Документи приблизно ні про що, але мова не про це. Мені (тупому натискачеві на кнопку фотокамери) вистачило приблизно 10 хвилин, щоб розкопати, що за джерело, і звідки вуха ростуть. Новинарів не вистачило, мабуть. Але агресивна військова пропаганда працює саме так".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прозвучала думка про те, що катастрофа рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році врятувала Україну від підготовлюваного масштабного вторгнення військ Росії.

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