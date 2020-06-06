Російські "Союзи" перестануть доставляти космонавтів на МКС: хто їх замінить

США припинить використовувати російські космічні кораблі "Союз" для доставки астронавтів на міжнародні космічні станції.

Як повідомляє Forbs, останній запуск Штатами російського "Союзу" відбудеться восени 2020 року. За відправку NASA заплатить "Роскосмосу" близько $90,2 мільйона.

Представниця NASA Стефані Шірхольц вважає, що після цього "Союзи" перестануть бути вигідними для РФ, оскільки американці більше не будуть за них платити. Після запуску Crew Dragon США зможуть обійтися без російських кораблів.

Космічний корабель "Союз" Вікіпедія

"У НАСА є висока впевненість в тому, що американські постачальники комерційного екіпажу будуть доступні в 2020/2021 роках і що подальші покупки місць у Союзі не будуть потрібні", - сказала Шірхольц.

Також вона зазначила, що в подальшому "Роскосмосу" буде економічно вигідно використовувати кораблі SpaseX. За словами Шірхольц, в агентстві очікують, що країни будуть обмінюватися місцями в кораблях. Космонавти будуть відправлятися на МКС на Crew Dragon і Boeing Starliner, а астронавти – на "Союзах".

"Очікується, що космонавти полетять на Crew Dragon і Boeing Starliner, і навпаки. Точні деталі цього процесу – це те, над чим ми працюємо", – зазначила представниця NASA.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon з двома астронавтами на борту відбувся 30 травня зі другої спроби.

Пуск був запланований на 27 травня, але через погодні умови його перенесли.

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