Російська спецоперація: Єрмак погодився підіграти США в обмін на послугу

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак погодився допомогти розслідувати "втручання України" в американські вибори, яке розвідка США визнала спецоперацією Росії проти України.

Так видання The New York Times пише, що Кремль на чолі з Володимиром Путіним проводив багаторічну спецоперацію, намагаючись перекласти провину за втручання у вибори США в 2016 році на Україну.

При цьому Єрмак, якого називають "головним повіреним Офісу президента з міжнародних справ", погодився допомогти в розслідуванні про втручання України у американські вибори.

Як зазначає Washington Post, 10 серпня цього року Єрмак спілкувався з послом США при Євросоюзі Гордоном Сондлендом, обговорюючи можливу зустріч президента Дональда Трампа і Зеленського.

"Моя пропозиція, ми отримуємо дату, а потім робимо спільну заяву з обговорюваних тем. Перш за все, у нас призначена дата, ми проведемо брифінг для преси, оголосивши про майбутній візит і намітимо бачення перезавантаження відносин між США і Україною, в тому числі, серед іншого, у справі "Бурізма" і втручання у вибори", – йдеться в публікації WP.

Також в той же день Єрмак з даної теми спілкувався з колишнім Спецпредставником США з питань України Куртом Волкером.

"Будь ласка, дайте мені знати, коли ви зможете поговорити... Я думаю, що можна зробити цю заяву і згадати всі ці речі, що ми обговорювали. Але це буде логічно зробити після того, як ми отримаємо підтвердження дати", – писав Волкеру Єрмак.

При цьому американська розвідка підтвердила, що починаючи мінімум з 2017 року російські спецслужби проводили дезінформацію, щоб переконати, ніби саме влада в Києві, а не Москва, відповідальна за зломи комп'ютерів Демократичної партії і інші спроби втручання.

NYT підкреслює, що в секретному звіті, наданому сенаторам-демократам та їх помічникам, сказано, що спецоперація Росії вдалася, оскільки "необгрунтовані претензії про український втручанні просочилися в заяви республіканців".

Андрій Єрмак

При цьому в США вважають, що в міру наближення президентської кампанії в США Кремль "може подвоїти зусилля". При цьому звинувачення в бік України грунтуються на заявах всього декількох українців, які відкрито критикували Трампа в 2016 році.

Видання акцентує, що ця критика – лише "точкові удари" по порівнянні з втручанням Москви, "коли Путін наказав військовим і розвідувальним органам проводити широку кампанію впливу на американські вибори".

За даними видання, спецслужби РФ передавали певну інформацію "впливовим росіянам і українцям, які використовували ряд посередників (олігархи, бізнесмени і їх партнери), щоб донести до американських політиків і навіть деяких журналістів, ймовірно, не знали про походження цих матеріалів".

"Це вигадка, яка була розроблена і поширена самими спецслужбами РФ", – заявила колишній експерт з питань Росії в Раді національної безпеки США Фіона Хілл.

Член комітету з розвідки Сенату Ангус Кінг додав, що Путін з початку 2017 року особисто дезінформував щодо українського втручання у вибори США.

"Ці люди – профі. Радянський Союз використав дезінформацію протягом 70 років. У цьому немає нічого нового. Володимир Путін – колишній агент КДБ. Він навчений брехати. Це його фірмовий товар, і він це робить добре", – підсумував сенатор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радник Дональда Трампа Фіона Хілл заявила, що інформація про можливе втручання України в вибори в США в 2016 році є фейком, розробленим і поширеним російськими спецслужбами.

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