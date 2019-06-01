ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Росії не сподобається: США перекинуть 1000 військових у країну на кордоні з Україною

1.8тЧитати матеріал російською

США планують направити додаткові війська в Польщу, перекинувши в країну щонайменше тисячу солдатів.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Financial Times. Про це рішення, за даними видання, буде заявлено під час візиту польського президента Анджея Дуди в США 12 червня.

Термін підписання, однак, може бути перенесений на вересень, якщо сторонам знадобиться більше часу, щоб обговорити деталі.

Новини
Для захисту від Росії: в США вирішили зробити Україну головним військовим союзником

Ілюстрація. Військові США

Ілюстрація. Військові США

Assist America Mobile

Таким чином, загалом на території Польщі буде базуватися близько 5,5 тис. Військовослужбовців США, що має підвищити якість американського угрупування.

Американські військові будуть розміщуватися на кількох військових об'єктах країни. Водночас під час переговорів між сторонами було вирішено відмовитися від ідеї Дуди створити в Польщі американську військову базу, яку він запропонував назвати "Форт Трамп" на честь президента США.

Повідомляється, що влада Польщі наполягає на збільшення іноземних військ на своїй території, пояснюючи це загрозою з боку РФ.

Зі свого боку в Москві заявили, що таке збільшення американського контингенту порушує Основоположний акт Росія – НАТО.

Як писав OBOZREVATEL, раніше аналітики мозкового центру Center for Strategic and Budgetary Assesments попереджали, що якщо військовий потенціал НАТО не буде укріплений, Росія може ризикнути та повторити "кримський сценарій" на території Польщі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Холодна війна між Заходом і Росієюозброєння
Місце
Польща
Тег
США
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
6
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Эээ, укронедомодераторы, а кто вам разрешал править профили пользователей? И с какого перепуга отправленный пост идет от 1 года? Скрин: https://prnt.sc/nwcb9u
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
украинским дивчатам та хлопцям откреваются новые вакансии.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
леня зе
леня зе
та хорошо пусть американские налогоплательщики платят.опятьже
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки