Росії не сподобається: США перекинуть 1000 військових у країну на кордоні з Україною

США планують направити додаткові війська в Польщу, перекинувши в країну щонайменше тисячу солдатів.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє Financial Times. Про це рішення, за даними видання, буде заявлено під час візиту польського президента Анджея Дуди в США 12 червня.

Термін підписання, однак, може бути перенесений на вересень, якщо сторонам знадобиться більше часу, щоб обговорити деталі.

Ілюстрація. Військові США Assist America Mobile

Таким чином, загалом на території Польщі буде базуватися близько 5,5 тис. Військовослужбовців США, що має підвищити якість американського угрупування.

Американські військові будуть розміщуватися на кількох військових об'єктах країни. Водночас під час переговорів між сторонами було вирішено відмовитися від ідеї Дуди створити в Польщі американську військову базу, яку він запропонував назвати "Форт Трамп" на честь президента США.

Повідомляється, що влада Польщі наполягає на збільшення іноземних військ на своїй території, пояснюючи це загрозою з боку РФ.

Зі свого боку в Москві заявили, що таке збільшення американського контингенту порушує Основоположний акт Росія – НАТО.

Як писав OBOZREVATEL, раніше аналітики мозкового центру Center for Strategic and Budgetary Assesments попереджали, що якщо військовий потенціал НАТО не буде укріплений, Росія може ризикнути та повторити "кримський сценарій" на території Польщі.

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