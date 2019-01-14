''Росії не буде!'' Соловйов заговорив про розпад країни через Курили

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов занепокоївся через те, що суперечка щодо Курильських островів із Японією може покласти початок розпаду Російської Федерації.
Таке побоювання він озвучив у діалозі з офіційним представником МЗС РФ Марією Захаровою у ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Володимир Соловйов
Скріншот відео
"То якою буде доля островів? бо ж кажуть: не дай Боже віддамо зараз ці два острови, потім вони зажадають частину Сахаліну, потім віддамо Калінінград. Так і Росії не буде!" — стривожено звернувся він до Захарової.
Однак спікер російського МЗС назвала такі міркування інформаційною провокацією і запевнила, що вона нібито не має нічого спільного з реальністю.
"Всі ці спекуляції — це в той же кошик щодо дестабілізації інформаційної обстановки, вкидань, так званої інформаційної агресії, інформаційної війни. Це все з цієї ж історії", — відповіла вона Соловйову.
Марія Захарова
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Японія анонсувала ''нову еру'' відносин із Росією. Прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що збирається нарешті вирішити територіальні суперечки з РФ і укласти мирний договір.
Японський посол Тойохіса Кодзукі 9 січня був викликаний до МЗС РФ у зв'язку із заявами Токіо щодо договору про долю спірних Курильських островів.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що "у питанні про Курили потрібен компроміс, який не вступатиме у конфлікт із національними інтересами жодної зі сторін".
На Сахаліні відбулася акція протесту проти передачі Японії частини Курильських островів.
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