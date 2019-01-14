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''Росії не буде!'' Соловйов заговорив про розпад країни через Курили

2.6тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов занепокоївся через те, що суперечка щодо Курильських островів із Японією може покласти початок розпаду Російської Федерації.

Таке побоювання він озвучив у діалозі з офіційним представником МЗС РФ Марією Захаровою у ефірі програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"То якою буде доля островів? бо ж кажуть: не дай Боже віддамо зараз ці два острови, потім вони зажадають частину Сахаліну, потім віддамо Калінінград. Так і Росії не буде!" — стривожено звернувся він до Захарової.

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Однак спікер російського МЗС назвала такі міркування інформаційною провокацією і запевнила, що вона нібито не має нічого спільного з реальністю.

"Всі ці спекуляції — це в той же кошик щодо дестабілізації інформаційної обстановки, вкидань, так званої інформаційної агресії, інформаційної війни. Це все з цієї ж історії", — відповіла вона Соловйову.

Марія Захарова

Марія Захарова

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир СоловйовМарія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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