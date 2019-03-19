Як Меркель: міжнародник пояснила відставку Назарбаєва

Те, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов у відставку, схоже на рішення, на яке свого часу пішла німецький канцлер Ангела Меркель. Зараз він робить те саму "рокірування", залишаючи лідерство.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила експерт з міжнародних питань Ірина Верещук. Вона зазначила, що глава Казахстану давно готувався піти зі своєї посади.

"Назарбаєв уже давно готувався піти зі своєї посади. Гадаю, його партія залишиться впливовою і це теж такий реверанс, як наприклад у Ангели Меркель. Звісно, я не буду порівнювати демократію із автократією, яка є у Казахстані. Німецький канцлер теж залишила лідерство в партії і досі залишається канцлером, але партія функціонує. Назарбаєв робить таке саме "рокірування", ідучи з посади. Його партія пройде до парламенту, коли будуть дочасні вибори і це буде такою формалізацією, щоб "освятити" ці вибори і знову стати "великим", — сказала вона.

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Думки і позиції щодо того, хто буде замість Назарбаєва, точилися давно, впевнена Верещук. Міжнародник додала, що він, очоливши безпековий орган, стане над ситуацією в країні.

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"Ви знаєте, що спадковість там дуже важлива, хто прийде замість президента. Жодних демократичних виборів не відбудеться. Тим не менше, лідер сенату зараз виконуватиме обов'язки до проведення виборів. Назарбаєв стане над ситуацією, очоливши Раду безпеки", — зазначила міжнародник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про складання повноважень. Відповідну заяву він зробив під час звернення до народу в ефірі республіканських телеканалів у вівторок, 19 березня.

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