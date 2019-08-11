"Робокопи" Путіна розігнали Майдан: західні ЗМІ підірвав протест у Москві

Західні ЗМІ обурилися жорстоким розгоном мітингу опозиції в Москві (Росія), який пройшов у суботу, 10 серпня.
Так, рейтингові видання вийшли з заголовками про те, що силовики президента Володимира Путіна пішли проти натовпу, який втомилася від лідера РФ. Відзначимо, в ході протестів були затримані 250 осіб.
"Робокопи" Путіна не змогли заткнути 50-тисячний натовп, що вимагав кінця двадцятирічної диктатури президента. Протестувальники різного віку стискали свої парасольки в сірій московській мряці, гуртуючись під прицілами поліцейських снайперів на дахах", – написали в матеріалі DailyMail.
Розгін протестів у Москві
DailyMail
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Сторінки іноземних сайтів після мітингів у Москві рясніли кадрами, на яких спецназ затримував росіян, застосовуючи грубу фізичну силу.
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Скріншот
Скріншот
Пропангандисти Кремля гостро сприйняли подачу мітингу на Заході. "Західні газети написали про вчорашній мітинг так, що залишається відчуття: московська поліція розігнала узгоджений мітинг на 50 тис. осіб. Ось у кого можна повчитися фейк ньюз і пропаганді", – огризнулися в Telegram-каналі RT.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.
3 серпня Москву знову накрила хвиля протестів. Поліція затримала безліч росіян.
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