"Робокопи" Путіна розігнали Майдан: західні ЗМІ підірвав протест у Москві

Західні ЗМІ обурилися жорстоким розгоном мітингу опозиції в Москві (Росія), який пройшов у суботу, 10 серпня.

Так, рейтингові видання вийшли з заголовками про те, що силовики президента Володимира Путіна пішли проти натовпу, який втомилася від лідера РФ. Відзначимо, в ході протестів були затримані 250 осіб.

"Робокопи" Путіна не змогли заткнути 50-тисячний натовп, що вимагав кінця двадцятирічної диктатури президента. Протестувальники різного віку стискали свої парасольки в сірій московській мряці, гуртуючись під прицілами поліцейських снайперів на дахах", – написали в матеріалі DailyMail.

Розгін протестів у Москві DailyMail

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Сторінки іноземних сайтів після мітингів у Москві рясніли кадрами, на яких спецназ затримував росіян, застосовуючи грубу фізичну силу.

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Пропангандисти Кремля гостро сприйняли подачу мітингу на Заході. "Західні газети написали про вчорашній мітинг так, що залишається відчуття: московська поліція розігнала узгоджений мітинг на 50 тис. осіб. Ось у кого можна повчитися фейк ньюз і пропаганді", – огризнулися в Telegram-каналі RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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