"Роблять з нас дурнів!" Протести проти уряду в Лівані спалахнули з новою силою. Фото і відео

У Лівані знову почалися масові протести після того, як 21 січня було оголошено склад нового уряду на чолі з Хассаном Діябом.
Заворушення і сутички з поліцією відбулися в Бейруті і Тріполі, передають РІА Новини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Учасники демонстрацій проти уряду заблокували дороги в містах, а також ряд важливих автомагістралей.
РІА Новини
Антиурядові протести в Лівані
"Ми вийшли на вулиці, тому що, сформувавши такий уряд, нас намагаються обдурити, роблять з нас дурнів. Кажуть, що міністри - незалежні технократи. За фактом всі міністри так чи інакше належать правлячим партіям, вони були в міністерствах при інших урядах. Тому ми проти цього уряду ", – розповів учасник демонстрації в Бейруті.
РІА Новини
Антиурядові протести в Лівані
Reuters
Антиурядові протести в Лівані
twitter.com/AstuteNews
Антиурядові протести в Лівані
Watch @AJENews 's broadcast: BREAKING: Protests in Lebanon continue https://t.co/za5H3sw20e- Peggy Oestreich (@ PeggyOestreich1) 22 січня 2020 р
Раніше OBOZREVATEL писав, що в столиці Лівану Бейруті 18 січня розгорілися антиурядові акції протесту, в яких вже постраждали понад 200 осіб.
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