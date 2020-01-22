"Роблять з нас дурнів!" Протести проти уряду в Лівані спалахнули з новою силою. Фото і відео

У Лівані знову почалися масові протести після того, як 21 січня було оголошено склад нового уряду на чолі з Хассаном Діябом.

Заворушення і сутички з поліцією відбулися в Бейруті і Тріполі, передають РІА Новини (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Учасники демонстрацій проти уряду заблокували дороги в містах, а також ряд важливих автомагістралей.

РІА Новини Антиурядові протести в Лівані

"Ми вийшли на вулиці, тому що, сформувавши такий уряд, нас намагаються обдурити, роблять з нас дурнів. Кажуть, що міністри - незалежні технократи. За фактом всі міністри так чи інакше належать правлячим партіям, вони були в міністерствах при інших урядах. Тому ми проти цього уряду ", – розповів учасник демонстрації в Бейруті.

РІА Новини Антиурядові протести в Лівані

Reuters Антиурядові протести в Лівані

twitter.com/AstuteNews Антиурядові протести в Лівані

Раніше OBOZREVATEL писав, що в столиці Лівану Бейруті 18 січня розгорілися антиурядові акції протесту, в яких вже постраждали понад 200 осіб.

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