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"Нам не потрібен Китай!" Ринки обвалилися після радикального наказу Трампа

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Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у крадіжці інтелектуальної власності та закликав вітчизняні компанії терміново шукати альтернативу ринку КНР, що обвалило ринки акцій на Волл-стріт.

Відповідні публікації, які і сполохали США, з'явилися в п'ятницю, 23 серпня, на сторінці глави держави в Twitter.

"Наша країна тупо втратила трильйони доларів через крадіжку Китаєм нашої інтелектуальної власності. І вони хочуть продовжувати. Я не дозволю цьому трапитися! Нам не потрібен Китай!" – написав Трамп.

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Трамп пішов на радикальний крок проти Китаю

Трамп пішов на радикальний крок проти Китаю

kp.ru

Він віддав наказ більше не співпрацювати з китайськими компаніями і знайти їм американську альтернативу.

"Наша економіка, завдяки досягненням за останні 2,5 роки набагато більша, ніж економіка Китаю. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі!" – наголосив Трамп.

Крім того, стало відомо, що Китай збільшить ставки імпортного мита більш ніж на 5000 американських товарів на суму 75 мільярдів доларів США. Підвищення тарифів пройде в два етапи: 1 вересня і 15 грудня.

За даними ВВС, нові мита торкнуться сільськогосподарської продукції, сирої нафти і літаків малої авіації.

Пекін також пообіцяв відновити 25-процентний тариф на імпорт автомобілів у США, який був скасований, коли дві країни намагалися домовитися про торговельну угоду.

Досі уряд Китаю відмовлявся від підвищення ставок митних зборів на товарні групи, які завозяться зі США, розцінюючи це як жест доброї волі американцям і намір домовитися під час торгових переговорів із Вашингтоном.

Трамп же швидко відреагував і пообіцяв відповісти на дії Китаю вже "ввечері" і скликав екстрену нараду.

Трамп наказав відмовитися від ринку Китаю

Трамп наказав відмовитися від ринку Китаю

Интерфакс

Примітно, що у США вже заговорили про проблеми на біржах. За даними телеканалу CNBC, індекс Dow Jones впав на 1,82% до 25774,78 пункту, індекс S&P 500 знизився на 1,95% до 2865,94 пункту, а технологічний NASDAQ впав на 2,33% до 7805.49 пункту.

Крім того, через конфлікт США з Китаєм прискорили падіння і котирування нафти. Жовтневі ф'ючерси на Brent торгувалися в Лондоні по $58,76 за барель – це на $1,16 (1,94%) нижче за рівень закриття попередньої сесії. Жовтневі ф'ючерси на WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,59 (2,87%) – до $53,76 за барель.

Раніше OBOZREVATEL писав, що торгова війна між США і Китаєм може стати катастрофою для всієї світової економіки.

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Тема
торгові війни
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
давай, Донни, больше ада!! ))))
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