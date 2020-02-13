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13 лютого • оновлено в 19:25
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РФ захопила в Криму ядерні установки: в МАГАТЕ прозвучала тривожна заява

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Україна в МАГАТЕ заявила, що в ході незаконної окупації Криму Росія також захопила наші ядерні установки і матеріали, які підпадають під гарантії міжнародної організації.

З аргументами виступив заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища з питань європейської інтеграції України Костянтин Чижик у рамках конференції з фізичної ядерної безпеки у Відні, передає "Укрінформ".

"РФ порушила принципи міжнародного права і незаконно окупувала АР Крим та місто Севастополь, окремі райони Донецької і Луганської областей, захопила ядерні установки і матеріали на півострові, які є власністю України і щодо яких застосовуються гарантії МАГАТЕ відповідно до чинної угоди про гарантії та Додаткового протоколу до неї між МАГАТЕ і Україною", – заявив глава української делегації.

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У МАГАТЕ заявили, що РФ захопила ядерні установки в Криму

У МАГАТЕ заявили, що РФ захопила ядерні установки в Криму

Він акцентував, що тим самим країна-агресор "унеможливила необхідний регуляторний контроль" над цими матеріалами і установками, включаючи науково-дослідний реактор і інші ядерні установки Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості.

Чижик також підкреслив, що особливі побоювання описана ситуація викликає в зв'язку з проявами агресії Росії.

При цьому в ході виступу Чижик підкреслив, що Україна, як країна, яка має одну з найбільших ядерних програм, послідовно підтверджує свої наміри в мирному використанні ядерної енергії і забезпечує високий рівень фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок, що неодноразово підтверджено МАГАТЕ і нашими міжнародними партнерами.

Делегація України в МАГАТЕ

Делегація України в МАГАТЕ

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна на засіданні Форуму ОБСЄ представила докази агресії Росії проти кораблів ВМС.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Ку Алексей
Ку Алексей
Константин Чижик врать не будет
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Все равно их бы декоммунизировали.
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Хiхлы все такие смешные, а, рагули?))
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