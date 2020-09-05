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Лукашенко предпринял очень жестокий, но рациональный для диктатора шаг

Андрій Єлісеєв
Андрій Єлісеєв
Світ
9,5 т.
Лукашенко предпринял очень жестокий, но рациональный для диктатора шаг

АГЛ лишился лишь одной важнейшей опоры – его легитимности (не путать с легальностью, он уже лет 20 как нелегален), то есть поддержки значимой части населения, которая принимала его правление. Рейтинг АГЛ уже давным-давно не дотягивал до половины, но до года 2017-го вплоть до 35-40% добивал.

Еще часть населения, не являясь его сторонниками, тем не менее мирились с ним, желая быть частью мифического большинства, слепленного благодаря жесткой цензуре, штату идеологов и слаженной системе фальсификаций выборов.

Вместе с тем, АГЛ от выборов в выборам накачивал две другие важные опоры, а именно мощь силового аппарата и подконтрольность вертикали власти, и всеми правдами и неправдами обеспечивал сохранность третьей (поддержка Кремля).

Силовой аппарат – он не просто в финансовом приоритете АГЛ; под него с конца 2019 года происходила трансформация всей политической системы. АГЛ – отличный актер аж до той степени, что в ходе публичного представления способен сам себя убедить в сказках про свой высокий рейтинг, но за кулисами всегда был прекрасно осведомлен о его катастрафическом падении.

Иначе он не ставил бы генерала-майора КГБ Сергеенко главой президентской администрации в декабре 2019 года, не ссылал бы в Москву Михаила Мясниковича, не замещал бы в июне Румаса и Анфимова силовиками. Он готовился. И создал более устойчивый к массовым акциям неповиновения тип политического режима.

Далее он предпринял очень жестокий, но рациональный для диктатора шаг: замарал силовое окружение преступлениями против человечности, лишил их путей отхода. Речь про убийства и пытки мирных жителей после выборов; их не могло быть без приказа о жестком подавлении.

Вертикаль власти – предельно жесткая, централизованная система. Президентская администрация тщательно отбирает и контролирует руководство областных исполкомов, областные исполкомы старательно отбирают и руководят горисполкомами и райсполкомами. Армейское повиновение вертикальщиков дополнительно контролируется личными помощниками АГЛ и спецслужбами.

И здесь АГЛ предпринял жесткий и рациональный ход: он замарал всю эту вертикаль фальсификациями выборов. Руководство всякого райисполкома отвечало за "правильный" состав участковых избиркомов и за "правильное" сведение результатов по своему району (пишу об этом подробнее в более раннем посте, ссылка в комментарии).

Более того, сообщалось, что некоторые главы местных и региональных властей также в ходили в локальные "штабы", которые руководили силовыми действиями в вечер выборов и последующие дни. Тем самым, вероятно, многих вертикальщиков еще и преступлениями против человечности замарали, чтобы лишить путей отхода.

Кремль – здесь и политическая, и экономическая поддержка АГЛ. Эту опору можно было бы просто назвать и оставить без комментариев. Если бы многие до сих пор не пребывали в иллюзиях насчет реального отношения московского руководства к белорусам и Беларуси. И насчет отношения большой части россиян также. Здесь сложно сформулировать лучше, чем то сделал в своей недавней статье Константин Эггерт:

"Собственно, это окончательно развенчивает представление о них, белорусах, как о якобы "братском" для россиян народе. Братским он был только до тех пор, пока соответствовал в глазах среднего россиянина собирательному образу домовитого, молчаливого и покорного крестьянина, у которого побелена хата, прополоты картофельные грядки и аккуратно сложены в поленницу дрова. Стоило этому мифическому персонажу отвлечься от поедания метафорических драников и потребовать вполне реальные базовые гражданские права, как он немедленно превратился в агента "внешних сил" и "провокатора"".

(Меня лишь несколько удивила подводка к данной статье, говорящая, что "сторонников Лукашенко в РФ сейчас едва ли не больше, чем в самой Беларуси". Сторонников АГЛ в Беларуси сейчас, пожалуй, менее миллиона, а в России, смею предположить, в разы больше).

Суммируя вышесказанное, пока белорусский народ и Координационный Совет не пошатнут еще как минимум одну из этих трех опор, АГЛ может продолжать свое правление при рейтинге хоть 5% и с миллионом белорусов на улицах.

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Джерело:Фейсбук Андрея Елисеева
БілорусьПротести у БілорусіНовини РосіїОлександр ЛукашенкоВолодимир Путін
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