"Революція зв'язку": Путін знову пригрозив світу "суперзброєю"

Росія повинна випробувати надважку ракету в безпілотному режимі до 2022 року.

Про це заявив президент Росії під час "Прямої лінії з Володимиром Путіним".

При цьому він пообіцяв черговий космічний прогрес після запуску нового супутника, який нібито "може привести до революції в сфері зв'язку".

"До 2022 року ми повинні провести перше випробування надважкої ракети. Це повинні бути пуски в безпілотному режимі, а в 2024 році мають використовуватися пілотовані апарати", - заявив російський президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія з листопада минулого року по лютий поточного здійснила чотири запуски крилатих ракет з ядерною установкою, і всі вони зазнали катастрофи.