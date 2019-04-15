Реліквії Нотр-Даму у вогні: стало відомо про долю витворів мистецтв

Священні християнські реліквії, які зберігалися в Соборі Паризької Богоматері у Франції, не постраждали в результаті масштабної пожежі, яка спалахнула в Нотр-Дамі 15 квітня.

Йдеться про Терновий Вінець, частину Хреста, з якого зняли Ісуса, і цвях від його розп'яття, передає Daily mail. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Реліквії були отримані з Візантії в 1238 році і привезені в Париж королем Людовіком IX.

Не постраждали і статуї дванадцяти апостолів, які прикрашали дах Нотр-Даму. Їх зняли за кілька днів до цього в ході реставраційних робіт.

AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео обвалення шпиля і даху Нотр-Дам-де-Парі.

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