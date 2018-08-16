Заслуживающая внимания статья Александра Скобова:

"Да, путинский режим — не мировой чемпион по прямому государственному насилию. Но все, что он не заполняет прямым насилием, он заполняет подлостью. Большой и "по мелочи". Он притягивает и концентрирует человеческую подлость. Он генерирует человеческую подлость. Подлость — основное его содержание. Ни в чем не может быть исторически прав режим, основанный на подлости. Ни в чем не может быть исторически прав режим, адепты которого — пакостники, паскудники. Путинизм — гнойный фурункул на теле человечества".

По смыслу и стилистике абсолютно верно, хотя я бы добавил сюда трусость и посредственность как неотъемлемые части фундамента путинского мафиозного режима. А что касается гнойного фурункула, то он с каждым днем все больше смахивает на раковую опухоль…

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В контексте моего последнего текста "Когда фашизм переходит границы" было задано несколько вопросов о правомерности использования понятия "фашизм" применительно к путинскому режиму и о том, что я вкладываю в это определение. Дискуссия по этому поводу возникла не сегодня — о становлении и развитии в России диктатуры фашистского типа я писал еще 10 лет назад, нашла отражение эта позиция и в документах Объединенного гражданского фронта и Национальной ассамблеи.

Вот моя статья "Фашизм на дворе" от 2013 года (в самом тексте дана отсылка к статье от 2009 года), актуальность которой по прошествии времени не стала меньше.

По существу сегодня можно подвести черту под многолетней дискуссией в либеральном лагере — является ли путинизм болезненной, но необходимой вакциной против распространения вируса фашизма в России, либо идеальной средой для его воспроизводства.