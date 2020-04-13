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13 квітня • оновлено в 22:18
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Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море: Росія в паніці оголосила стеження

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Ракетний есмінець ВМС США USS Porter 13 квітня висунувся з акваторії Середземного моря і увійшов в Чорне море.

Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці 6-го флоту ВМС США в Twitter й одразу ж викликало паніку в Російській Федерації.

"USS Porter (DDG 78) почав свій північний транзит в Чорне море з Середземного моря. Він буде працювати з країнами-партнерами по Чорному морю для забезпечення безпеки в морі", – відзначається в дописі 6-го флоту ВМС США.

Есмінець ВМС США USS Porter

Есмінець ВМС США USS Porter

Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / US Navy via AP

Одразу ж після цього, передає ТАСС, в Національному центрі управління обороною Росії заявили, що Чорноморський флот країни-агресорки взяв на супровід американський корабель.

"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець УРО "Портер" ВМС США, який увійшов о 18:30 13 квітня 2020 року в акваторію Чорного моря", – заявили в російському відомстві, зазначивши, що сили і засоби Чорноморського флоту будуть стежити за діями американського військового судна.

Есмінець ВМС США USS Porter

Есмінець ВМС США USS Porter

Twitter US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
США
Тег
Чорне море
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