Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море: Росія в паніці оголосила стеження

Ракетний есмінець ВМС США USS Porter 13 квітня висунувся з акваторії Середземного моря і увійшов в Чорне море.

Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці 6-го флоту ВМС США в Twitter й одразу ж викликало паніку в Російській Федерації.

"USS Porter (DDG 78) почав свій північний транзит в Чорне море з Середземного моря. Він буде працювати з країнами-партнерами по Чорному морю для забезпечення безпеки в морі", – відзначається в дописі 6-го флоту ВМС США.

Одразу ж після цього, передає ТАСС, в Національному центрі управління обороною Росії заявили, що Чорноморський флот країни-агресорки взяв на супровід американський корабель.

"Чорноморський флот взяв на супровід есмінець УРО "Портер" ВМС США, який увійшов о 18:30 13 квітня 2020 року в акваторію Чорного моря", – заявили в російському відомстві, зазначивши, що сили і засоби Чорноморського флоту будуть стежити за діями американського військового судна.

#USSPorter (DDG 78) began her northbound transit into the #BlackSea from the #MediterraneanSea. She will work with Black Sea partner nations to ensure maritime security. @USEmbassyTurkey @US_EUCOM pic.twitter.com/rg2DEGckUD