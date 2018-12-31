Очередной виток хвалебных славословий по поводу успешных испытаний российской гиперзвуковой ракеты “Авангард”, раздуваемый федеральными СМИ с подачи президента Путина, напомнил мне одну историю.

Было это относительно недавно. Советским Союзом в те годы правил Никита Сергеевич Хрущёв. Верный сталинец. На ХХ съезде КПСС всю вину за репрессии переложил на вождя, забыв при этом, что сам лично подписывал длинные-длинные расстрельные списки. Проявляя инициативу в этом “нелёгком” деле. Но не об этом речь.

Известные заявления Никиты Сергеевича по отношению к враждебным государствам звучали так: “Мы вам покажем кузькину мать”, “Мы вас похороним”... Они только на первый взгляд отличаются от того, что сейчас говорит Путин.

“Кузькиной матерью” неофициально назвали своё изделие создатели советской термоядерной бомбы. 30 октября 1961 года мир буквально содрогнулся после взрыва термоядерного заряда на полигоне Новая Земля. Ударная волна три раза обогнула земной шар. Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров. Мощность взрыва составила 58,6 мегатонн. Хрущёв анонсировал создание бомбы мощностью 100 мегатонн. 100 миллионов тонн взрывчатки. Впечатляет? Естественно.

Было только одно НО. Советский Союз в то время не имел реальных средств доставки до территории США даже испытанной бомбы, не говоря уже о более мощных. Чтобы провести испытания на Новой Земле, пришлось переделывать серийный ТУ-95 (был изготовлен ТУ-95В в единственном экземпляре). Бомба по габаритам просто не помещалась в бомболюк. Пришлось вырезать часть фюзеляжа, но даже после этого “изделие” наполовину торчало из самолёта наружу. Для одноразового испытания на полигоне, когда нет ни средств ПВО, ни истребителей противника, тихоходный неповоротливый сверхперегруженный ТУ-95В ещё годился, но для реальной угрозы противнику – нет. Учтём, что вместо положенных 9000 кг бомбовой нагрузки в него погрузили 26500 кг. Почти в три раза больше.

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Большой блеф Хрущёва, мнимые возможности СССР едва не стоили жизни всему человечеству в буквальном смысле слова.

Для создания реальной угрозы США Советскому Союзу пришлось перевозить свои ракеты средней дальности с ядерными зарядами на Кубу. В обстановке строжайшей секретности была проведена операция “Анадырь”. В течение лета-осени 1962 года на Кубу были доставлены более 50000 военнослужащих Советской Армии, подразделения ракетных войск стратегического назначения, оснащённые ракетами Р-14 (24 шт.), Р-12 (36 шт.), крылатыми ракетами (16 установок) и масса другой военной техники и средств обслуживания. На Острове Свободы планировалось сформировать 5-й флот ВМФ СССР в составе надводной и подводной эскадр.

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Только 14 октября 1962 года после серии фотоснимков, сделанных разведывательным самолётом U-2, в США поняли, что происходит. Военные настаивали на немедленном ударе по местам сосредоточения ракетных установок. Путём тяжёлых дипломатических переговоров, многочисленных контактов “Карибский кризис” удалось преодолеть. Любой час, минута могли стать последними.

Вот к чему может привести Большой блеф. Победителей не будет, и в Рай целыми странами не принимают.

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Ракета “Авангард”, так превозносимая Путиным и его командой, обладающая супер-пупер возможностями – я думаю, и есть Большой Блеф Путина.

Раньше демонстрировали компьютерную графику, теперь испытания: в снежном поле отвалилась крышка люка, полетела какая-то ракета, показали зал с умно-озабоченными офицерами-генералами за мониторами и сказали, что “Авангард” может лететь со скоростью более 27 Махов. Всё. Может лететь, а может и не лететь.

Ракета, выпущенная из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по полигону Кура (Камчатский край), долетела до места назначения ровно за то же время, что и обычная баллистическая ракета. А где же гиперзвук? Где 27 Махов? Расчёт один: хотите – верьте, хотите – нет.

Зачем Путину очередное супероружие? Чтобы разогнать гонку вооружений, создать иллюзию собственной непобедимости, дать российскому народу ощущение превосходства и защищённости. А всему миру показать “кузькину мать”. Чтобы мир начал смотреть сквозь пальцы на то, как Путин всё дальше и дальше лезет в Украину, всё больше угрожает ближним соседям и дальним несоседям.

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