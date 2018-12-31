МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Блоги - Світ

Денис Мещерський
Денис Мещерський
Письменник, блогер, кандидат історичних наукВсі статті автора

Ракета ''Авангард'' – ''кузькина мать'' Путина

18тЧитати матеріал російською

Очередной виток хвалебных славословий по поводу успешных испытаний российской гиперзвуковой ракеты “Авангард”, раздуваемый федеральными СМИ с подачи президента Путина, напомнил мне одну историю.

Ракета ''Авангард'' – ''кузькина мать'' Путина

Было это относительно недавно. Советским Союзом в те годы правил Никита Сергеевич Хрущёв. Верный сталинец. На ХХ съезде КПСС всю вину за репрессии переложил на вождя, забыв при этом, что сам лично подписывал длинные-длинные расстрельные списки. Проявляя инициативу в этом “нелёгком” деле. Но не об этом речь.

Новини
Лукашенко сдался Путину?

Известные заявления Никиты Сергеевича по отношению к враждебным государствам звучали так: “Мы вам покажем кузькину мать”, “Мы вас похороним”... Они только на первый взгляд отличаются от того, что сейчас говорит Путин.

“Кузькиной матерью” неофициально назвали своё изделие создатели советской термоядерной бомбы. 30 октября 1961 года мир буквально содрогнулся после взрыва термоядерного заряда на полигоне Новая Земля. Ударная волна три раза обогнула земной шар. Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 километров. Мощность взрыва составила 58,6 мегатонн. Хрущёв анонсировал создание бомбы мощностью 100 мегатонн. 100 миллионов тонн взрывчатки. Впечатляет? Естественно.

Новини
Царь Путин, гоняющий резинку

Было только одно НО. Советский Союз в то время не имел реальных средств доставки до территории США даже испытанной бомбы, не говоря уже о более мощных. Чтобы провести испытания на Новой Земле, пришлось переделывать серийный ТУ-95 (был изготовлен ТУ-95В в единственном экземпляре). Бомба по габаритам просто не помещалась в бомболюк. Пришлось вырезать часть фюзеляжа, но даже после этого “изделие” наполовину торчало из самолёта наружу. Для одноразового испытания на полигоне, когда нет ни средств ПВО, ни истребителей противника, тихоходный неповоротливый сверхперегруженный ТУ-95В ещё годился, но для реальной угрозы противнику – нет. Учтём, что вместо положенных 9000 кг бомбовой нагрузки в него погрузили 26500 кг. Почти в три раза больше.

Новини
Путин открыл огонь по своим

Большой блеф Хрущёва, мнимые возможности СССР едва не стоили жизни всему человечеству в буквальном смысле слова.

Для создания реальной угрозы США Советскому Союзу пришлось перевозить свои ракеты средней дальности с ядерными зарядами на Кубу. В обстановке строжайшей секретности была проведена операция “Анадырь”. В течение лета-осени 1962 года на Кубу были доставлены более 50000 военнослужащих Советской Армии, подразделения ракетных войск стратегического назначения, оснащённые ракетами Р-14 (24 шт.), Р-12 (36 шт.), крылатыми ракетами (16 установок) и масса другой военной техники и средств обслуживания. На Острове Свободы планировалось сформировать 5-й флот ВМФ СССР в составе надводной и подводной эскадр.

Новини
В 2019 году в России начнется революция

Только 14 октября 1962 года после серии фотоснимков, сделанных разведывательным самолётом U-2, в США поняли, что происходит. Военные настаивали на немедленном ударе по местам сосредоточения ракетных установок. Путём тяжёлых дипломатических переговоров, многочисленных контактов “Карибский кризис” удалось преодолеть. Любой час, минута могли стать последними.

Вот к чему может привести Большой блеф. Победителей не будет, и в Рай целыми странами не принимают.

Новини
В России начался необратимый процесс

Ракета “Авангард”, так превозносимая Путиным и его командой, обладающая супер-пупер возможностями – я думаю, и есть Большой Блеф Путина.

Раньше демонстрировали компьютерную графику, теперь испытания: в снежном поле отвалилась крышка люка, полетела какая-то ракета, показали зал с умно-озабоченными офицерами-генералами за мониторами и сказали, что “Авангард” может лететь со скоростью более 27 Махов. Всё. Может лететь, а может и не лететь.

Ракета, выпущенная из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по полигону Кура (Камчатский край), долетела до места назначения ровно за то же время, что и обычная баллистическая ракета. А где же гиперзвук? Где 27 Махов? Расчёт один: хотите – верьте, хотите – нет.

Зачем Путину очередное супероружие? Чтобы разогнать гонку вооружений, создать иллюзию собственной непобедимости, дать российскому народу ощущение превосходства и защищённости. А всему миру показать “кузькину мать”. Чтобы мир начал смотреть сквозь пальцы на то, как Путин всё дальше и дальше лезет в Украину, всё больше угрожает ближним соседям и дальним несоседям.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Денис МещерськийДенис Мещерський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:youinsideworld.blogspot.com
Поділитися у Facebook
24
Коментарі
12
46
Смішно
68
Цікаво
13
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макаренко Олег
Макаренко Олег
понти..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Leo Panthera
Leo Panthera
Американцы, естественно, отслеживают эти пуски, в отличие от Украины, у которой нет ни спутников, ни огромных загоризонтных РЛС размеров с 16-этажный дом. И после испытаний Авангарда стали резко беспокойными и понурыми. Но Украине, конечно, виднее, что все это мультики, мосфильм и бог знает что еще. Обожаю писульки дилетантов
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Соин Сергей
Соин Сергей
Русские собаки, "Авангард" вам в сраки.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наші блоги