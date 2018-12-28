Радіоактивне цунамі: в США розповіли, навіщо Росії потрібна зброя ''Судного дня''

Росія розробляє руйнівну зброю "Судного дня", яка може стерти великі міста США з лиця Землі.

Про це заявив колишній старший радник Держдепу Крістіан Уїтакер, уточнивши, що в Америці стурбовані можливістю нападу РФ за допомогою атомної бомби, йдеться в статті Daily Express з заголовком "Третя світова війна".

За його словами, Кремль може її скинути біля берега, що спровокує стометрове радіоактивне цунамі. Уїтакер додав, що удар бомби в кілька мегатонн буде гірше, ніж стометрова хвиля, адже вода може поглинати велику частину сили, створювану таким вибухом.

Такими побоюваннями в США поділилися на тлі випробувань Росією стратегічного безпілотника "Посейдон", здатного переносити ядерні боєзаряди. Його також називають зброєю "Судного дня". Підводні випробування почалися 25 грудня.

Зброя "Судного дня" Міноборони РФ / YouTube

Аналітики з Пентагону стверджують, що підводні човни РФ можуть нести "десятки мегатонн" вибухової енергії. У США побоюються, що безпілотник може непоміченим підкрастися близько до берега, щоб "влаштувати Армагеддон".

Експерти стверджують, що такий вибух під водою може спровокувати цунамі настільки ж сильне, як то, що призвело до загибелі 20 тисяч осіб в Японії в 2011 році. Є також побоювання, що атомний підводний човен може створити смертоносну радіоактивну хмару пилу.

"Ядерна зброя потужністю від 20 до 50 тонн, застосована поблизу морського узбережжя, може дати достатньо енергії, щоб викликати цунамі, що за своєю силою буде порівняти з тим, яке в 2011 році відбулося в Японії. Лос-Анджелес або Сан-Дієго будуть особливо уразливі для такої зброї", – розповів фізик Рекс Річардсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вже робилися прогнози по знищенню російським безпілотником прибережних міст в США. У липні стало відомо, що, незважаючи на небезпеку зброї "Судного дня", американська і британська армії можуть успішно протидіяти "Посейдону".

У Росії після початку випробувань задумалися про розворот течії Гольфстрім за допомогою ядерної зброї.