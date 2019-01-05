''Рабський закон!'' Угорщину охопили протести проти влади, що нападала на Україну

В Угорщині профспілки пригрозили уряду прем'єр-міністра Віктора Орбана загальнонаціональним страйком і масштабними акціями протесту проти змін у трудовому кодексі, які місцеві ЗМІ охрестили "рабським законом".

"Лідери профспілок Угорщини закликають до загальнонаціонального страйку і нових протестів 19 січня, щоб протистояти змінам трудового кодексу, які вони вважають "рабським законом", шкідливим для працівників", - йдеться в повідомленні Miami Herald.

Натовп у кількості не менше 10 тис. осіб зібрався 5 січня біля будівлі парламенту Угорщини в Будапешті на знак протесту проти змін законодавства, затверджених у грудні, що дозволяють роботодавцям вимагати від робітників до 400 годин понаднормової праці щорічно.

Політики з усіх основних опозиційних партій, громадські діячі та студенти взяли участь в мітингу.

Президент федерації профспілок Угорщини Ласло Кордас заявив, що профспілки вимагають скасування "закону про рабство", підвищення заробітної плати і більш гнучку пенсійну систему. Якщо уряд відмовиться вести переговори, вони почнуть страйк.

"Світ не може належати популістам, Угорщина не може належати Віктору Орбану", - заявив депутат угорського парламенту Бернадетт Шел.

Опозиційні політики також пригрозили "скинути наскрізь прогнилий режим Орбана".

У відповідь в уряді Угорщини заявили, що протести проти нового законодавства про працю фінансує мільярдер Джордж Сорос.

Відзначимо, що угорський прем'єр Віктор Орбан відомий послідовної антиукраїнською політикою. Він неодноразово заявляв, що Україна не зможе вступити в НАТО або ЄС без поступок Будапешту. Також Угорщина звинувачувала Україну в "грубій атаці" на національні меншини і "ударі в спину" європейським країнам через Закон України "Про освіту".

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Угорщині на початку грудня спалахнули через запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" закон, який критики і профспілки називають "законом про рабство".

Відповідно до закону, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника.

Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більшу кількість годин. Але профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати і інші методи тиску на працівників, змушуючи їх погоджуватися більше працювати.