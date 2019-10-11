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11 жовтня • оновлено в 23:38
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"Звільнили через тиск Трампа": експослиня США в Україні дала скандальні показання

1.1т Читати матеріал російською

Експослиня США в Україні Марі Йованович заявила, що її прибрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.

Із відповідною промовою виступила вона в п'ятницю, 11 жовтня, перед американським Конгресом, даючи показання у справі про імпічмент президента, пише The Washington Post.

Так, дипломат розповіла, що її викликали з Києва і по приїзду повідомили про звільнення з причини втрати довіри. За твердженням Йованович, з літа 2018 року Трамп тиснув на Держдеп, щоб її прибрали з посади.

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Йованович заявила про тиск Трампа

Йованович заявила про тиск Трампа

Причиною вона назвала звинувачення Джуліані в тому, що вона нібито захищала інтереси політичного опонента Трампа Джо Байдена і пов'язаної з його сином компанії Burisma.

"Я ніколи ні за себе, ні за інших, прямо або побічно, або будь-яким іншим способом не просила будь-який уряд чи чиновника в Україні утримуватися від розслідування або переслідування фактичної корупції", – обурилася вона.

Йованович визнала помилковими звинувачення колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка в тому, що вона дала йому список справ, які не можна розслідувати.

"Фальшивою історією" назвала вона також заяви про те, що не підтримувала Трампа і за чиїмсь проханням допомагала на президентських виборах у 2016 році Хілларі Клінтон.

ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом, у мене не було прямої або непрямої розмови з ним. І хоча я зустрічалася з колишнім віцепрезидентом Байденом кілька разів протягом наших багатьох років в уряді, ні він, ні попередня Адміністрація ніколи, прямо або побічно, не ставили питання Burisma або Хантера Байдена в розмові зі мною", – запевнила експослиня.

"Стосовно Джуліані, у мене були тільки мінімальні контакти з ним – у загальному три, про які я пам'ятаю. Жоден із них не пов'язаний зі спірними подіями. Я не знаю мотивів пана Джуліані в його нападках на мене", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Марі Йованович Джо Байден
Місце
США
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Федоров Федор
Федоров Федор
Доставить под конвоем в конгресс Югия экс плокулола. Он хвастался каким то списков неприкасаемых, который ему дала эта послица. Общественность желает ознакомиться.
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