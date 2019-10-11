"Звільнили через тиск Трампа": експослиня США в Україні дала скандальні показання

Експослиня США в Україні Марі Йованович заявила, що її прибрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.

Із відповідною промовою виступила вона в п'ятницю, 11 жовтня, перед американським Конгресом, даючи показання у справі про імпічмент президента, пише The Washington Post.

Так, дипломат розповіла, що її викликали з Києва і по приїзду повідомили про звільнення з причини втрати довіри. За твердженням Йованович, з літа 2018 року Трамп тиснув на Держдеп, щоб її прибрали з посади.

Йованович заявила про тиск Трампа

Причиною вона назвала звинувачення Джуліані в тому, що вона нібито захищала інтереси політичного опонента Трампа Джо Байдена і пов'язаної з його сином компанії Burisma.

"Я ніколи ні за себе, ні за інших, прямо або побічно, або будь-яким іншим способом не просила будь-який уряд чи чиновника в Україні утримуватися від розслідування або переслідування фактичної корупції", – обурилася вона.

Йованович визнала помилковими звинувачення колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка в тому, що вона дала йому список справ, які не можна розслідувати.

"Фальшивою історією" назвала вона також заяви про те, що не підтримувала Трампа і за чиїмсь проханням допомагала на президентських виборах у 2016 році Хілларі Клінтон.

"Я ніколи не зустрічалася з Хантером Байденом, у мене не було прямої або непрямої розмови з ним. І хоча я зустрічалася з колишнім віцепрезидентом Байденом кілька разів протягом наших багатьох років в уряді, ні він, ні попередня Адміністрація ніколи, прямо або побічно, не ставили питання Burisma або Хантера Байдена в розмові зі мною", – запевнила експослиня.

"Стосовно Джуліані, у мене були тільки мінімальні контакти з ним – у загальному три, про які я пам'ятаю. Жоден із них не пов'язаний зі спірними подіями. Я не знаю мотивів пана Джуліані в його нападках на мене", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У травні 2019 року США ухвалили рішення відкликати Марі Йованович із посади американського посла в Україні.

Нагадаємо, що Йованович втрапила у гучний скандал із генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович виявляла інтерес до справи Віталія Каська (ексзаступник Генерального прокурора).

Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, що відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.

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