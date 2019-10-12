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12 жовтня • оновлено в 16:47
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"У ДНР всюди зрада": бойовик "Кацап" почав благати про допомогу в мережі. Відео

1.4т Читати матеріал російською

Бойовик "ДНР" Михайло Кошман на прізвисько "Кацап", який під час війни на Донбасі залишився інвалідом першої групи, поскаржився на "зраду і байдужість" своїх ватажків.

Відео зі зверненням бойовика в Facebook виклав паблік "РаіссяТудей". Користувачі соцмережі у відповідь розкритикували позицію чоловіки (для перегляду відео доскрольте новину до кінця).

Скріншот відео

Скріншот відео

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За словами бойовика, він вже записував звернення про допомогу до оточуючих, сподіваючись на зміну ситуації, зокрема, чекаючи на допомогу від ватажків "ДНР". Однак ситуація "стала тільки гірше", нарікає терорист.

Чоловік, який визнається в окупації Донбасу і хвалиться тим, що був "з перших днів на передовій", скаржиться, що у нього немає грошей на їжу, ліки і житло. При цьому він висловлює надію "знову встати на ноги".

У коментарях під відео користувачі Facebook розкритикували звернення бойовика. Їх обурила позиція чоловіка, який спочатку "вбивав українців за ДНР", після чого "просить у них допомоги".

"У ДНР всюди зрада": бойовик "Кацап" почав благати про допомогу в мережі. Відео

Варто відзначити, що це не перше звернення "Кацапа" в такому форматі - раніше він вже записував відео, в яких скаржився на умови життя, низьку пенсію і критикував ватажків бойовиків.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL вже писав, як бойовик на прізвисько "Кацап" розповів про "кидалово" з боку "республіки".

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Теми
Війна на Донбасі АТО на Донбасі
Місце
Україна
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70rus xxx
70rus xxx
Он такой же ополченец,как Цемах гл.свидетель по Боингу.
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
А где олгинсие боты с вечным вывсевреие?
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