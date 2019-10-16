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16 жовтня • оновлено в 08:06
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"Припиніть вогонь!" Трамп і Ердоган обмінялися гучними погрозами

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Президент США Дональд Трамп закликав Туреччину припинити вогонь у Сирії і пригрозив новими санкціями.

Так, за його словами 16 жовтня віце-президент США Майк Пенс і держсекретар Майк Помпео вирушать до Туреччини, щоб обговорити з представниками Анкари припинення наступу на сирійських курдів. Відео з його промовою опубліковано в Twitter.

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Трамп погрожує Туреччині через Сирію

Трамп погрожує Туреччині через Сирію

ВВС

За словами Трампа, делегація має намір вимагати від офіційної Анкари згортання військової операції. При цьому він пригрозив підвищенням тарифів на сталь уразі, якщо переговори проваляться.

"Ми просимо про припинення вогню. Ми ввели найжорсткіші санкції, які ви можете собі уявити", - сказав він.

У відповідь на ці заяви президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підкреслив, що він ніколи не оголосить про припинення вогню у північно-східній Сирії.

"Вони кажуть "оголосити припинення вогню". Ми ніколи не оголосимо про припинення вогню. Вони змушують нас припинити операцію. Вони оголошують санкції. Наша мета зрозуміла. Ми не турбуємося про які-небудь санкції", – цитує його слова Reuters.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Дональд Трамп
Місце
Сирія
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