Білоруський опозиціонер назвав затримання "вагнерівців" спектаклем і заявив про причетність РФ

Затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі може бути постановкою, організованою разом із Москвою.

Таку думку в коментарі виданню "Гордон" висловив координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков. Він назвав операцію "самодіяльним колгоспним спектаклем".

"Ніхто навіть про найменшу правдоподібність не подбав. Геббельсівські рецепти в дії: чим більша брехня, тим швидше їй повірять люди", – заявив опозиційний політик.

Він зазначив, що подібні "спектаклі" білоруси спостерігають кожен виборчий рік, "коли у Лукашенка погані справи".

"У 2006 році голова КДБ виліз на телеекран і почав лякати громадян, що в Білорусь завезли отруєних щурів, щоб запустити їх у систему водопостачання. Потім щури благополучно зникли. У 2010 році ловили бойовиків, які заготовили вибухові речовини і металеві прути, щоб підривати Будинок уряду. У 2017 році писали, що готується збройний переворот. Того ж року був джип з "українськими бойовиками", який прорвався через кордон Білорусі з території України. Але і він потім розчинився в повітрі", – навів приклади Санніков.

Він додав, що кілька затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі й числяться в базі "Миротворець". "Було б непогано Україні зажадати їх видачі", – сказав політик.

Як вважає він, президент Олександр Лукашенко не наважився б затримувати росіян без дозволу Кремля.

"Найімовірніше, ця постановка організована разом із Москвою... Думаю, цього разу вистава розрахована на Захід. У Лукашенка погані справи. Путін не дуже хоче йому допомагати грошима. Тому Лукашенко розраховує отримати гроші із Заходу.

Йому ж допомагали, коли він поводився як останній негідник у зв'язку з пандемією, – і ЄБРР, і Всесвітній банк підкинули грошенят. Думаю, він і зараз хоче підтримку. Тому йому спало на думку показати, що в Білорусі розігрується той же сценарій, що і в Україні: мовляв, "Вагнер" – це ті самі "зелені чоловічки". Він спробує переконати Захід, що Кремль нападає на Білорусь, а він єдиний, хто може гарантувати незалежність і протистояти РФ", – розповів Санніков.

Він зазначив, що дії Лукашенка представляють "реальну загрозу для всіх сусідів – України, країн Балтії, Польщі".

"Його гру треба сприймати як витівку хворого диктатора, який чіпляється за владу. Довіряти цим заявам не варто. Росію влаштовує цей шахрай і його слабкість. Вони хочуть якомога більше отримати від нього. Радує лише те, що вони і підтримувати його не особливо прагнуть", – наголосив Санніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL: