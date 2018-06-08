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"Путіну соромно за Росію!" ЗМІ "злили" одкровення голови британського МЗС

3.4тЧитати новину російською

Президенту Росії Володимиру Путіну соромно бути лідером держави, яка істотно втратила свій вплив на міжнародній арені.

Про це заявив глава МЗС Великобританії Борис Джонсон під час закритої вечері з членами Консервативної партії. Запис слів дипломата виявилася в розпорядженні видання BuzzFeed.

"Путін відчуває глибокий сором, тому що він є лідером країни, яка настільки сильно втратила своє глобальне значення", - заявив Джонсон.

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За його словами, Британія відіграє провідну роль в спробі протистояти ворожості Москви, а інші "великі" країни також повинні твердо відповісти Росії на її злодіяння.

"Коли я був дитиною, Росія дійсно мала значення. Тепер у неї економіка - розміром з Австралію. Так, у неї багато ядерної зброї, але реальне значення в світі значно зменшилася. Путін - реваншист. Він хоче засмутити таких людей, як ми", - сказав дипломат.

Як повідомлявOBOZREVATEL, напередодні глава США Дональд Трамп зробив резонансну пропозицію по Росії.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Борис ДжонсонВолодимир Путін
Місце
Великобританія
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