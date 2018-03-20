Путин не скрывает того, что считает себя пожизненным президентом. Он просто не может оставить эту должность из-за совершения большого количества преступлений, в чем не нужно убеждать украинскую аудиторию. Он будет оставаться президентом до конца своей жизни. К своему здоровью он относится очень трепетно, физкультурой занимается, поэтому жить он будет долго. По Конституции в 24-ом году Путин должен оставить свой пост, а значит, будет изменена как-то структура власти. Но это не важно. Важно то, что весь окружающий мир должен воспринимать Путина как пожизненного президента. Сам он из Кремля не уйдет. Это судьба Каддафи, Хусейна и подобных ему диктаторов. А как это будет технически оформлено – да сколько угодно есть вариантов. Или отменить президентские полномочия или же создать какую-то должность какого-то правителя, который будет правителем над всеми правителями. В общем, Путин будет оставаться в Кремле до конца.

По поводу преемника, то никакой преемник ему не нужен. Ему нужен был блюститель Медведев, который 4 года изображал президента. Сейчас ему такой человек не нужен – он обеспечить себе пожизненную власть.

Касательно Собчак, то она была задумана как долгоиграющая пластинка и этого она даже не скрывала. На самом деле, Собчак – один из самих отвратительных персонажей в российской политике и играет роль провокатора в либеральном фланге. У Путина ведь все охвачено: левый фланг обеспечивает Зюганов, националистов – Жириновский, от либералов – Собчак. Все они фактически являются агентами влияния власти для контроля потенциальной оппозиции.

Что Путин будет делать дальше в своей политике? На внешнем фронте у него максимальное обострение с Западом. Ведь отравление Скрипаля было демонстративным. Он же специально оставил следы, что мол, мы идем на максимальное обострение отношений с Западом. Для удержания власти ему необходима окруженная врагами крепость, которая вечно с кем-то сражается. Ну, и резко усилившее в последнее время бряцание оружием.

Украинцы сейчас могут задать мне вопрос – а не выберет ли он Украину как поле повышения ставок. Возможные провокации будут, но кардинальное изменение повестки дня, поход на Мариуполь или на Киев – такого не будет. Путин уже понял, что в Украине и в последнее время в Сирии, никаких побед Запад ему совершить не позволит. Поэтому задача Путина – не победа в войне и присоединения какой-то территории, а изображение войны и постоянное бряцание оружием.

Такая гибридная война будет продолжаться до полного истощения российских экономических ресурсов.