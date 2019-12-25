Путін звинуватив Польщу в змові з Гітлером: розгорівся гучний міжнародний скандал

Президент Росії Володимир Путін знову відзначився скандальною заявою нібито про змову Польщі з німецький диктатором Адольфом Гітлером перед Другою світовою війною.

Лідер РФ знову заговорив про "історичну несправедливість" на розширеній колегії Міністерства оборони у вівторок, 24 грудня, пише "Коммерсант".

"Це, звичайно, нісенітниця і маячня! Радянський Союз був останньою країною в Європі, яка підписала пакт про ненапад з Німеччиною. Останньою! Але що зробили інші держави? Та ж сама Польща? Вони фактично вступили в змову з Гітлером! Прямо це видно за документами, за архівними документами! Ще питання, чи були там якісь секретні додатки чи не було, – це неважливо! Важливо, як вони діяли. Діяли точно в змові! " – вибухнув Путін.

Путін звинуватив Польщу в змові з Гітлером РИА Новости

"Але це хай... Що мене, чесно кажучи, зачепило, я вам чесно скажу, це як обговорювали Гітлер і офіційні представники тієї ж Польщі так зване єврейське питання! Гітлер повідомив міністру закордонних справ, а потім послу Польщі в Німеччині, прямо сказав , що у нього є ідея вислати євреїв в Африку, в колонії! Уявляєте, 1938 рік, вислати євреїв з Європи в Африку! На вимирання! На знищення. На що посол Польщі йому відповів, а потім це записав у своїй доповідній записці міністру закордонних справ Польщі пану Беку: "Коли я це почув, – пише він, – я йому відповів... "Фюреру він відповів, Гітлеру..." Якщо він це зробить, ми поставимо йому чудовий пам'ятник у Варшаві". Сволота, свиня антисемітська – по-іншому сказати не можна", – продовжив президент.

Автор статті звернув увагу на те, що Путін для людей, що сиділи в залі, був прямим начальником: "І це зараз не було факультативом, як три дні тому для лідерів країн на території колишнього СНД. Кожне його слово мало стати вказівкою до дії" .

Відзначимо, після скандальних промов Путіна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова в ефірі КремльТВ заявила, що нібито польський підхід до формування відносин з Росією, заснований на трактуванні історичних подій, є причиною складних відносин між країнами.

Захарова виправдала нападки Путіна на Польщу Комсомольська правда

Речник МЗС перерахувала два шляхи розвитку відносини між державами. "Перший шлях – вчитися на помилках історії, помилках минулого і, роблячи висновки, йти вперед. Другий шлях – нескінченно ставити в залежність своє майбутнє, майбутнє сусідніх країн, майбутнє регіонів і світу від трактувань і прочитання історії".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

МЗС Польщі розкритикувало скандальної заяви Путіна про передісторію Другої світової війни. У заяві сказано, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи".

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