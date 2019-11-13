Путін здався? У Кремлі заявили про зрушення у підготовці зустрічі із Зеленським

У Кремлі відзначили позитивну динаміку у підготовці саміту в "нормандському форматі" після розведення сил на Донбасі і засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, проте дата все ще не відома.

Позицію Росії висловив на брифінгу у середу, 13 листопада, прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Интерфакс".

"Ми констатуємо позитивну динаміку у низці напрямків підготовки "нормандського формату", – заявив він.

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Таким чином Пєсков відповів на запитання, чи згодні у Кремлі із заявою української сторони про те, що після засідання ТКГ всі перешкоди для проведення "нормандського саміту" усунені.

При цьому він заявив, що говорити про можливість двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського рано, оскільки "зараз акцент робиться на підготовці до "нормандського формату".

У Німеччині зі свого боку зазначили, що не готові назвати дату саміту, в рамках якого повинні зустрітися Зеленський і Путін.

"Сьогодні я все ще не можу назвати дату проведення зустрічі. Але що я можу сказати, що переговори на робочому рівні тривають із метою підготувати саміт у найближчому майбутньому", – сказав журналістам офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає "Укрінформ".

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За його даними, є спільне бажання провести таку зустріч найближчим часом. Саме це у телефонній розмові 11 листопада обговорювали Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Зайберт також згадав про розведення військ біля Петрівського і Богданівки. "Федеральний уряд вітає це як важливу частину встановлення довіри", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися у рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

При цьому посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

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