Головна Новини
13 листопада • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Путін здався? У Кремлі заявили про зрушення у підготовці зустрічі із Зеленським

1.9т
Читати матеріал російською

У Кремлі відзначили позитивну динаміку у підготовці саміту в "нормандському форматі" після розведення сил на Донбасі і засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську, проте дата все ще не відома.

Позицію Росії висловив на брифінгу у середу, 13 листопада, прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише "Интерфакс".

"Ми констатуємо позитивну динаміку у низці напрямків підготовки "нормандського формату", – заявив він.

Новини
"Дуже просто вскочити у капкан": Зеленському дали пораду щодо зустрічі з Путіним

Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі помітили зрушення

Зустріч Зеленського і Путіна: у Кремлі помітили зрушення

Таким чином Пєсков відповів на запитання, чи згодні у Кремлі із заявою української сторони про те, що після засідання ТКГ всі перешкоди для проведення "нормандського саміту" усунені.

При цьому він заявив, що говорити про можливість двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського рано, оскільки "зараз акцент робиться на підготовці до "нормандського формату".

У Німеччині зі свого боку зазначили, що не готові назвати дату саміту, в рамках якого повинні зустрітися Зеленський і Путін.

"Сьогодні я все ще не можу назвати дату проведення зустрічі. Але що я можу сказати, що переговори на робочому рівні тривають із метою підготувати саміт у найближчому майбутньому", – сказав журналістам офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає "Укрінформ".

У Німеччині не можуть назвати дату саміту "нормандського формату"

У Німеччині не можуть назвати дату саміту "нормандського формату"

DW

За його даними, є спільне бажання провести таку зустріч найближчим часом. Саме це у телефонній розмові 11 листопада обговорювали Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Зайберт також згадав про розведення військ біля Петрівського і Богданівки. "Федеральний уряд вітає це як важливу частину встановлення довіри", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися у рамках саміту країн "нормандської четвірки" вже в кінці поточного місяця – 24 або 26 листопада.

  • У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

  • При цьому посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський Ангела Меркель Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
8
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Сдался, сейчас гражданство Бразилии на заседание БРИКС просит ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Гарного анекдоту і Путіну схотілося? Ми тут усі просто заржалися
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Всё, Путин "сдался" ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги