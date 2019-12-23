Путін замахнувся на "споконвічно російську" частину України: Пристайко поставив його на місце

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що слова президента Росії Володимира Путіна про "споконвічно російську" частину України є маніпуляцією історією та грою на емоціях.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Укрінформу". "Знаєте, історія – не надто надійний радник у політичних справах. До історичних аргументів, як правило, звертаються тоді, коли нічого більше сказати. Але історія може давати уроки. Один із таких уроків занадто відомий, щоб його ігнорувати: той, хто задивляється на чужу землю, бачить за кордоном якісь "споконвічні території", – приходить до поганого фіналу", – сказав він.

Вадим Пристайко "24"

Пристайко ще раз підкреслив, що Україна – незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом.

"І якщо саме ми мусимо надати комусь черговий урок історії, то тому й Україна вже стала свідком, як маніпуляції фактами і емоціями призводять до справжньої війни і забирають людські життя, руйнують сім'ї і наше спільне майбутнє", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

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