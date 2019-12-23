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23 грудня • оновлено в 11:32
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Путін замахнувся на "споконвічно російську" частину України: Пристайко поставив його на місце

2.4т
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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що слова президента Росії Володимира Путіна про "споконвічно російську" частину України є маніпуляцією історією та грою на емоціях.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю "Укрінформу". "Знаєте, історія – не надто надійний радник у політичних справах. До історичних аргументів, як правило, звертаються тоді, коли нічого більше сказати. Але історія може давати уроки. Один із таких уроків занадто відомий, щоб його ігнорувати: той, хто задивляється на чужу землю, бачить за кордоном якісь "споконвічні території", – приходить до поганого фіналу", – сказав він.

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Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

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Пристайко ще раз підкреслив, що Україна – незалежна суверенна держава, кордони і територіальна цілісність якої визнані всіма країнами світу і захищені міжнародним правом.

"І якщо саме ми мусимо надати комусь черговий урок історії, то тому й Україна вже стала свідком, як маніпуляції фактами і емоціями призводять до справжньої війни і забирають людські життя, руйнують сім'ї і наше спільне майбутнє", – резюмував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін назвав Причорномор'я і східну частину України "споконвічно російськими територіями" і пообіцяв розібратися з цим.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Прес-конференція Путіна
Особи
Володимир Путін Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Пусть забывчивый Вова сначала вернёт Кенигсберг Германии, Карелию – Финляндии, а Курилы - Японии. А то - здесь помню, здесь не помню, а здесь скрепы заворачивали.
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Хо Хол
Хо Хол
Цуканов Евгений, Кенигсберг получен по итогам ВОВ согласно мирному договору с Германией в качестве репараций от проигравшей стороны. Курилы получены из-за нарушений Японией портсмутского мирного договора. Карелия получена согласно итогам Ништадского мирного договора и возвращена по итогам московского мирного договора. Учи историю, бездарь.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Опять рвутся кaцaпcкие пepдaки. И всего то лишь от того, что Украины опять провела своим буем по их сальным губешкам
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хо Хол, Твою мамашку уже оприходовали в рот и хвост. Поэтому ты здесь хрюкаешь.
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Хо Хол
Хо Хол
Levitsky Valery, я думаю, что даже когда твою мамашу оприходуют посторонние люди против ее воли, вы с батей будете выдавать это за перемогу.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Дырку от бублика ты получишь, а не юг Украины!
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