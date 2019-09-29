Путін втрачає вплив на Білорусь: з'явилася показова статистика

Кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впала.
Про це повідомив Telegram-канал із назвою "Беларусь головного мозга". Вони посилаються на дані соцопитувань за серпень від Білоруської аналітичної майстерні (BAW) у Варшаві.
Так, 54,5% білорусів "за" союз із Росією, 25% "за" союз із Європою. Ще 20,5% не визначилися з відповіддю.
"Якщо дивитися в динаміці, то з кожним роком відсоток за Росію випадає. І це незважаючи на засилля російських каналів і преси", – відзначили автори каналу.
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Офіційний сайт президента Росії
Статистика
Беларусь головного мозга
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше з'явилася інформація, що Росія і Білорусь створять нову державу до 2022 року.
За словами білоруського посла Володимира Семашка, вже до 8 грудня президент Росії Володимир Путін і президент Білорусі Олександр Лукашенко можуть затвердити програму інтеграції країн.
Білоруський політик-ліберал та економіст Ярослав Романчук зазначив, що можливе створення союзу двох держав може мати серйозні наслідки для України.
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