Путін втрачає вплив на Білорусь: з'явилася показова статистика

Кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впала.

Про це повідомив Telegram-канал із назвою "Беларусь головного мозга". Вони посилаються на дані соцопитувань за серпень від Білоруської аналітичної майстерні (BAW) у Варшаві.

Так, 54,5% білорусів "за" союз із Росією, 25% "за" союз із Європою. Ще 20,5% не визначилися з відповіддю.

"Якщо дивитися в динаміці, то з кожним роком відсоток за Росію випадає. І це незважаючи на засилля російських каналів і преси", – відзначили автори каналу.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін Офіційний сайт президента Росії

Статистика Беларусь головного мозга

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