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30 вересня • оновлено в 06:00
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Путін втрачає вплив на Білорусь: з'явилася показова статистика

2.2т Читати матеріал російською

Кількість громадян Білорусі, які підтримують створення союзної держави з Росією, впала.

Про це повідомив Telegram-канал із назвою "Беларусь головного мозга". Вони посилаються на дані соцопитувань за серпень від Білоруської аналітичної майстерні (BAW) у Варшаві.

Так, 54,5% білорусів "за" союз із Росією, 25% "за" союз із Європою. Ще 20,5% не визначилися з відповіддю.

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"Якщо дивитися в динаміці, то з кожним роком відсоток за Росію випадає. І це незважаючи на засилля російських каналів і преси", – відзначили автори каналу.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Офіційний сайт президента Росії

Статистика

Статистика

Беларусь головного мозга

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Союзна держава
Місце
Білорусь
Теги
політика опрос Новини Росії
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Че в Белоруси столько же тепилов как у вас в свынарне?Вроде на примере соседней недостраны должны уже понять прелести гейропейского союзничества,да и унитазы польские вы уже поделили,куда бульбаши кинутся ""интегрироваться в гейропку? В Румынию??
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Перов Василий
Перов Василий
А за союз с Рогулями? 0.000 процентов? Обидно... Опять Рогулям бензин Российский втридорога будут Белорусы перепродавать..
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