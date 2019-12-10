Головна Новини
10 грудня • оновлено в 09:01
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Путін возив на зустріч із Зеленським "тіньового переговорника": фотофакт

2.8т
Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін взяв із собою на "нормандський саміт" у Париж 9 грудня свого помічника і куратора щодо Донбасу Владислава Суркова у ролі так званого тіньового переговорника.

Характерно, що не завадило йому потрапити на зустріч навіть те, що він перебуває під санкціями ЄС. На це звернули увагу в Telegram-каналі "Кстати".

"Сьогодні зоряний час Суркова – всі його конкуренти поза порядком денним. Очевидно, що сьогодні він повноцінний тіньової учасник переговорів", – підкреслили в повідомленні.

Новини
Зеленський не потиснув руку Путіну? З'явилася суперечлива інформація

Владислав Сурков на "нормандському саміті" в Парижі

Владислав Сурков на "нормандському саміті" в Парижі

Telegram-канал "Кстати"

Там також зазначили, що для можливості бути присутнім на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Суркову вдалося потіснити своїх попередників-кураторів "Л/ДНР" – нині віцепрем'єр-міністра РФ Дмитра Козака, а також заступника міністра економічного розвитку Росії Михайла Бабича. І, як видно з фото, помічник Путіна цьому дуже радий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, куратор РФ щодо Донбасу Владислав Сурков несподівано з'явився на "нормандському саміті" в Парижі. Він був присутній в залі переговорів і сидів ззаду російського президента разом із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Діна Баронова
Особи
Володимир Путін Владислав Сурков
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
41
2
Смішно
1
Цікаво
21
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путен без своей собаченки из дому не выходит
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
подписав Минск, Порошенко подписал капитуляцию, условия капитуляции надо выполнять.... а кто не выполняет условия капитуляции, того наказывают... такова жизнь... такшо выбор за вами... или выполняйте, или государство Украина перестанет существовать...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Zhikharev Dmitry, нах..й иди.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини світу

Топпублікації

Топблоги