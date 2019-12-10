Путін возив на зустріч із Зеленським "тіньового переговорника": фотофакт

Президент Росії Володимир Путін взяв із собою на "нормандський саміт" у Париж 9 грудня свого помічника і куратора щодо Донбасу Владислава Суркова у ролі так званого тіньового переговорника.

Характерно, що не завадило йому потрапити на зустріч навіть те, що він перебуває під санкціями ЄС. На це звернули увагу в Telegram-каналі "Кстати".

"Сьогодні зоряний час Суркова – всі його конкуренти поза порядком денним. Очевидно, що сьогодні він повноцінний тіньової учасник переговорів", – підкреслили в повідомленні.

Владислав Сурков на "нормандському саміті" в Парижі Telegram-канал "Кстати"

Там також зазначили, що для можливості бути присутнім на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" Суркову вдалося потіснити своїх попередників-кураторів "Л/ДНР" – нині віцепрем'єр-міністра РФ Дмитра Козака, а також заступника міністра економічного розвитку Росії Михайла Бабича. І, як видно з фото, помічник Путіна цьому дуже радий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, куратор РФ щодо Донбасу Владислав Сурков несподівано з'явився на "нормандському саміті" в Парижі. Він був присутній в залі переговорів і сидів ззаду російського президента разом із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

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