Путін відправив перші гумконвої в Карабах. Відео
Міністерство надзвичайних ситуацій РФ відправило в Нагорний Карабах два перших конвої з гуманітарною допомогою.
Як повідомляється на сайті відомства, одна колона вантажівок вже прибула в Карабах, їй залишилося пройти 70 кілометрів до Степанакерта (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Перший гуманітарний конвой у складі п'яти КамАЗів доставив 45 тонн будівельних матеріалів, що дозволить оперативно приступити до виконання відновлювальних робіт", – йдеться в повідомленні.
Також в Карабах висунулася і друга колона, сформована в Ростовській області.
Нагадаємо, раніше Росія в порушення міжнародних норм відправляла "гумконвоі" на окупований Донбас. Відразу після цього відбувалася ескалація конфлікту в зоні АТО.
Також на Донбасі були зафіксовані часті випадки отруєння дітей неякісними продуктами харчування з російських "гумконвоїв".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Азербайджан, Вірменія і Росія підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабасі, яка набула чинності з 10 листопада.
Документ, серед іншого, передбачає присутність російських і турецьких миротворців, а також низку інших умов.
Російська Федерація вже відправила своїх миротворців у Нагірний Карабах. Всього прибуло 10 літаків з особовим складом і технікою.
Основу російського миротворчого контингенту становлять контрактники 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу ЗС РФ з смт Рощинський Самарської області. Саме вони брали участь в захопленні Криму та окупації Донбасу.