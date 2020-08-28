Путін такий же ворог білорусів, як Лукашенко, – Портников

Білорусь продовжує жити ілюзіями і не розуміє, що президент Росії Володимир Путін несе таку ж загрозу, як і Олександр Лукашенко, який очолював свою країну п'ять термінів поспіль.

Як написав у статті для "Грани.Ру" український журналіст Віталій Портников, про це свідчить заява нобелівської лауреатки, письменниці Світлани Алексієвич. Вона запропонувала, щоб до вирішення білоруської кризи залучили Путіна.

"Світлану Алексієвич важко назвати наївною людиною. І все ж навіть вона залишається в полоні ілюзій, властивих великій частині білоруського суспільства. Ілюзій, які протягом трьох десятиліть не дають білорусам можливості взятися за будівництво власної держави".

"Які зберігають Білорусь в ролі російського лімітрофу, країни, яка ось-ось зникне з політичної карти світу, увійде в Росію областями – як свого часу Володимир Путін пропонував Олександру Лукашенку. А разом із Білоруссю повинен зникнути і білоруський народ, який просто стане частиною російського народу", – додав Портников.

За словами журналіста, це цілком прості та ясні плани Москви. І їх демонстрацією є максимально швидке усунення з посади глави Білоруської православної церкви, який засумнівався в перемозі Лукашенка на виборах і підтримав протестувальників.

"Це демонструє, що після поглинання Білорусі так мінятимуть і керівників республіки – якщо вона взагалі збережеться. Будь-хто, хто згадає про білоруський суверенітет або хоча б про відмінності білорусів від росіян, буде зміщений за дві секунди. І це зовсім не політична фантастика. Це реальні плани", – впевнений Портников.

"Після Криму, після Донбасу в білорусів не повинно було залишитися сумнівів щодо намірів Кремля стосовно їх країни. Але, як бачимо, сумніви залишаються. І залишаються ілюзії. І немає розуміння найголовнішого – що Володимир Путін такий же ворог білоруського народу і його державності, як і Олександр Лукашенко".

Підсумовуючи, журналіст зазначив, що єдине бажання Лукашенка – це зберегти владу. Що стосується Путіна, то йому потрібно не тільки зберегти владу в Росії, але і поглинути сусідні держави.

"Тому Путін ніяк не може бути ні союзником, ні навіть посередником для білоруських опозиціонерів. І другом білоруського народу він теж бути не може. Тому що такого народу для нього не існує", – резюмував Портников.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

український журналіст Павло Казарін заявив, що навіть якщо зараз протести в Білорусі не мають проєвропейських настроїв, з часом країна повністю повторить шлях України.

Адже Росія не дозволить вийти зі своєї орбіти впливу ще одній країні. Саме це і змусить білорусів змінити вектор розвитку і забути міф про "братні народи".

Нагадаємо, легітимність чергового переобрання Лукашенка на шостий термін президентства ставиться під сумнів громадськістю та спостерігачами.

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